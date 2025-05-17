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Вильфанд спрогнозировал погоду на Алтае на выходных - РИА Новости, 17.05.2025
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05:53 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/vilfand-2017527222.html
Вильфанд спрогнозировал погоду на Алтае на выходных
Вильфанд спрогнозировал погоду на Алтае на выходных - РИА Новости, 17.05.2025
Вильфанд спрогнозировал погоду на Алтае на выходных
Аномально жаркая погода в Республике Алтай и Алтайском крае сохранится на выходных, температура поднимется до 35 градусов, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T05:53:00+03:00
2025-05-17T05:53:00+03:00
общество
республика алтай
алтайский край
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Аномально жаркая погода в Республике Алтай и Алтайском крае сохранится на выходных, температура поднимется до 35 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ранее синоптик сообщил, что воздушные массы из Туркмении принесут в эти регионы тридцатиградусное тепло. "Супержаркая погода продлится и в выходные дни. На самом юге Алтайского края температура будет на 11-12 градусов выше нормы, там будет 35 градусов... В Республике Алтай тоже температуры выше нормы на 10 градусов примерно. Поскольку там горы, температура будет 28-32 градуса", - сказал Вильфанд. По его словам, в Новосибирской области на выходных прогнозируется 25-28 градусов, это на 6-7 градусов теплее нормы.
https://ria.ru/20250517/vilfand-2017521133.html
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общество, республика алтай, алтайский край, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Республика Алтай, Алтайский край, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд спрогнозировал погоду на Алтае на выходных

Вильфанд: аномальная жара на Алтае сохранится на выходных

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРоман Вильфанд
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Роман Вильфанд. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Аномально жаркая погода в Республике Алтай и Алтайском крае сохранится на выходных, температура поднимется до 35 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ранее синоптик сообщил, что воздушные массы из Туркмении принесут в эти регионы тридцатиградусное тепло.
"Супержаркая погода продлится и в выходные дни. На самом юге Алтайского края температура будет на 11-12 градусов выше нормы, там будет 35 градусов... В Республике Алтай тоже температуры выше нормы на 10 градусов примерно. Поскольку там горы, температура будет 28-32 градуса", - сказал Вильфанд.
По его словам, в Новосибирской области на выходных прогнозируется 25-28 градусов, это на 6-7 градусов теплее нормы.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Вильфанд рассказал о погоде в России на следующей неделе
Вчера, 02:55
 
ОбществоРеспублика АлтайАлтайский крайРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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