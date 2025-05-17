https://ria.ru/20250517/vertolety-2017619793.html

При столкновении вертолетов в Финляндии погибли несколько человек

При столкновении вертолетов в Финляндии погибли несколько человек - РИА Новости, 17.05.2025

При столкновении вертолетов в Финляндии погибли несколько человек

Несколько человек погибли в результате столкновения и крушения двух вертолетов в Финляндии, сообщает финская полиция. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T21:15:00+03:00

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Несколько человек погибли в результате столкновения и крушения двух вертолетов в Финляндии, сообщает финская полиция. По данным агентства Франс Пресс, всего на борту вертолетов было пять человек. "В результате аварии несколько человек погибли. Точное число жертв и личности пассажиров всё еще устанавливаются", - цитирует агентство заявление полиции. Ранее в субботу телерадиовещатель Yle со ссылкой на спасательные службы, сообщил, что два вертолета столкнулись в районе аэродрома Эура на западе Финляндии и упали на землю.

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Наталья Макарова

в мире, финляндия