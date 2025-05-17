https://ria.ru/20250517/vertolety-2017619793.html
При столкновении вертолетов в Финляндии погибли несколько человек
При столкновении вертолетов в Финляндии погибли несколько человек - РИА Новости, 17.05.2025
При столкновении вертолетов в Финляндии погибли несколько человек
Несколько человек погибли в результате столкновения и крушения двух вертолетов в Финляндии, сообщает финская полиция. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T21:15:00+03:00
2025-05-17T21:15:00+03:00
2025-05-17T21:15:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Несколько человек погибли в результате столкновения и крушения двух вертолетов в Финляндии, сообщает финская полиция. По данным агентства Франс Пресс, всего на борту вертолетов было пять человек. "В результате аварии несколько человек погибли. Точное число жертв и личности пассажиров всё еще устанавливаются", - цитирует агентство заявление полиции. Ранее в субботу телерадиовещатель Yle со ссылкой на спасательные службы, сообщил, что два вертолета столкнулись в районе аэродрома Эура на западе Финляндии и упали на землю.
https://ria.ru/20250517/finljandija-2017559617.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия
При столкновении вертолетов в Финляндии погибли несколько человек
Несколько человек погибли в результате столкновения двух вертолетов в Финляндии