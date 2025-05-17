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При столкновении вертолетов в Финляндии погибли несколько человек - РИА Новости, 17.05.2025
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21:15 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/vertolety-2017619793.html
При столкновении вертолетов в Финляндии погибли несколько человек
При столкновении вертолетов в Финляндии погибли несколько человек - РИА Новости, 17.05.2025
При столкновении вертолетов в Финляндии погибли несколько человек
Несколько человек погибли в результате столкновения и крушения двух вертолетов в Финляндии, сообщает финская полиция. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T21:15:00+03:00
2025-05-17T21:15:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Несколько человек погибли в результате столкновения и крушения двух вертолетов в Финляндии, сообщает финская полиция. По данным агентства Франс Пресс, всего на борту вертолетов было пять человек. "В результате аварии несколько человек погибли. Точное число жертв и личности пассажиров всё еще устанавливаются", - цитирует агентство заявление полиции. Ранее в субботу телерадиовещатель Yle со ссылкой на спасательные службы, сообщил, что два вертолета столкнулись в районе аэродрома Эура на западе Финляндии и упали на землю.
https://ria.ru/20250517/finljandija-2017559617.html
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в мире, финляндия
В мире, Финляндия
При столкновении вертолетов в Финляндии погибли несколько человек

Несколько человек погибли в результате столкновения двух вертолетов в Финляндии

© Фото : Police of FinlandПолиция в Финляндии
Полиция в Финляндии - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Фото : Police of Finland
Полиция в Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Несколько человек погибли в результате столкновения и крушения двух вертолетов в Финляндии, сообщает финская полиция.
По данным агентства Франс Пресс, всего на борту вертолетов было пять человек.
«
"В результате аварии несколько человек погибли. Точное число жертв и личности пассажиров всё еще устанавливаются", - цитирует агентство заявление полиции.
Ранее в субботу телерадиовещатель Yle со ссылкой на спасательные службы, сообщил, что два вертолета столкнулись в районе аэродрома Эура на западе Финляндии и упали на землю.
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Финляндии столкнулись два вертолета
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