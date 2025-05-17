https://ria.ru/20250517/vertolet-2017568402.html

В Одинцовском районе жестко приземлился вертолет Robinson

В Одинцовском районе жестко приземлился вертолет Robinson - РИА Новости, 17.05.2025

В Одинцовском районе жестко приземлился вертолет Robinson

В Одинцовском районе жестко приземлился вертолет Robinson, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T15:22:00+03:00

2025-05-17T15:22:00+03:00

2025-05-17T17:00:00+03:00

происшествия

одинцовский район

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Одинцовском районе жестко приземлился вертолет Robinson, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК в Telegram-канале."Днем 17 мая вблизи села Иславское Одинцовского района Московской области вертолет Robinson R66 совершил жесткую посадку. В результате происшествия воздушное судно получило механические повреждения, пилот не пострадал", — говорится в релизе.В ведомстве уточнили, что специалисты оценивают ущерб, по факту происшествия проводят доследственную проверку.Следователи изучают место ЧП и выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250517/finljandija-2017559617.html

одинцовский район

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, одинцовский район, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)