https://ria.ru/20250517/vertolet-2017568402.html
В Одинцовском районе жестко приземлился вертолет Robinson
В Одинцовском районе жестко приземлился вертолет Robinson - РИА Новости, 17.05.2025
В Одинцовском районе жестко приземлился вертолет Robinson
В Одинцовском районе жестко приземлился вертолет Robinson, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T15:22:00+03:00
2025-05-17T15:22:00+03:00
2025-05-17T17:00:00+03:00
происшествия
одинцовский район
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Одинцовском районе жестко приземлился вертолет Robinson, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК в Telegram-канале."Днем 17 мая вблизи села Иславское Одинцовского района Московской области вертолет Robinson R66 совершил жесткую посадку. В результате происшествия воздушное судно получило механические повреждения, пилот не пострадал", — говорится в релизе.В ведомстве уточнили, что специалисты оценивают ущерб, по факту происшествия проводят доследственную проверку.Следователи изучают место ЧП и выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250517/finljandija-2017559617.html
одинцовский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, одинцовский район, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Происшествия, Одинцовский район, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
В Одинцовском районе жестко приземлился вертолет Robinson
В Одинцовском районе жестко приземлился вертолет Robinson, пилот не пострадал