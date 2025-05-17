Рейтинг@Mail.ru
В Одинцовском районе жестко приземлился вертолет Robinson - РИА Новости, 17.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 17.05.2025 (обновлено: 17:00 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/vertolet-2017568402.html
В Одинцовском районе жестко приземлился вертолет Robinson
В Одинцовском районе жестко приземлился вертолет Robinson - РИА Новости, 17.05.2025
В Одинцовском районе жестко приземлился вертолет Robinson
В Одинцовском районе жестко приземлился вертолет Robinson, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T15:22:00+03:00
2025-05-17T17:00:00+03:00
происшествия
одинцовский район
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961131156_0:167:1600:1067_1920x0_80_0_0_37701a6efd82187a8e4089da1bbdb739.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Одинцовском районе жестко приземлился вертолет Robinson, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК в Telegram-канале."Днем 17 мая вблизи села Иславское Одинцовского района Московской области вертолет Robinson R66 совершил жесткую посадку. В результате происшествия воздушное судно получило механические повреждения, пилот не пострадал", — говорится в релизе.В ведомстве уточнили, что специалисты оценивают ущерб, по факту происшествия проводят доследственную проверку.Следователи изучают место ЧП и выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250517/finljandija-2017559617.html
одинцовский район
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961131156_62:0:1485:1067_1920x0_80_0_0_5b0de8c04f5759b5c12fcee41a941acb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, одинцовский район, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Происшествия, Одинцовский район, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
В Одинцовском районе жестко приземлился вертолет Robinson

В Одинцовском районе жестко приземлился вертолет Robinson, пилот не пострадал

CC BY 2.0 / D. Miller / Robinson R44 IIВертолет Robinson
Вертолет Robinson - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
CC BY 2.0 / D. Miller / Robinson R44 II
Вертолет Robinson. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Одинцовском районе жестко приземлился вертолет Robinson, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК в Telegram-канале.
"Днем 17 мая вблизи села Иславское Одинцовского района Московской области вертолет Robinson R66 совершил жесткую посадку. В результате происшествия воздушное судно получило механические повреждения, пилот не пострадал", — говорится в релизе.
В ведомстве уточнили, что специалисты оценивают ущерб, по факту происшествия проводят доследственную проверку.
Следователи изучают место ЧП и выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Финляндии столкнулись два вертолета
Вчера, 14:47
 
ПроисшествияОдинцовский районСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала