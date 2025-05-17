https://ria.ru/20250517/velofestival-2017572296.html

В Москве стартовал весенний велофестиваль

В Москве стартовал весенний велофестиваль - РИА Новости, 17.05.2025

В Москве стартовал весенний велофестиваль

Весенний велофестиваль стартовал в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T15:51:00+03:00

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общество

городское хозяйство москвы

садовое кольцо (москва)

москва

максим ликсутов

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Весенний велофестиваль стартовал в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Массовая велопрогулка началась в столице. Участникам предстоит проехать 16 километров по Садовому кольцу. Ради этого события на фестиваль приехали тысячи любителей двухколесных прогулок. Колонну возглавил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Сегодня у нас большой праздник - начало велосезона, хотя он, конечно, уже достаточно давно начался. Десятый велофестиваль, который мы проводим в Москве", - сказал журналистам Ликсутов.

https://ria.ru/20250516/moskva-2017383693.html

садовое кольцо (москва)

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Весенний велофестиваль в Москве Участникам предстоит проехать 16 км по Садовому кольцу. Ради этого события на фестиваль приехали тысячи любителей двухколесных прогулок. Колонну возглавил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Ликсутов. 2025-05-17T15:51 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, садовое кольцо (москва), москва, максим ликсутов