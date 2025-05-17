https://ria.ru/20250517/velofestival-2017572296.html
В Москве стартовал весенний велофестиваль
В Москве стартовал весенний велофестиваль - РИА Новости, 17.05.2025
В Москве стартовал весенний велофестиваль
Весенний велофестиваль стартовал в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T15:51:00+03:00
2025-05-17T15:51:00+03:00
2025-05-17T15:51:00+03:00
общество
городское хозяйство москвы
садовое кольцо (москва)
москва
максим ликсутов
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Весенний велофестиваль стартовал в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Массовая велопрогулка началась в столице. Участникам предстоит проехать 16 километров по Садовому кольцу. Ради этого события на фестиваль приехали тысячи любителей двухколесных прогулок. Колонну возглавил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Сегодня у нас большой праздник - начало велосезона, хотя он, конечно, уже достаточно давно начался. Десятый велофестиваль, который мы проводим в Москве", - сказал журналистам Ликсутов.
https://ria.ru/20250516/moskva-2017383693.html
садовое кольцо (москва)
москва
РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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Весенний велофестиваль в Москве
Участникам предстоит проехать 16 км по Садовому кольцу. Ради этого события на фестиваль приехали тысячи любителей двухколесных прогулок. Колонну возглавил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Ликсутов.
2025-05-17T15:51
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PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, садовое кольцо (москва), москва, максим ликсутов
Общество, Городское хозяйство Москвы, Садовое кольцо (Москва), Москва, Максим Ликсутов
В Москве стартовал весенний велофестиваль
Весенний велофестиваль стартовал на Садовом кольце в Москве