Хинштейн оценил ущерб АПК Курской области от атак ВСУ
Хинштейн: ущерб АПК Курской области от атак ВСУ превысил 90 миллиардов рублей
Военнослужащий ВС РФ в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 17 мая – РИА Новости. Сумма ущерба, нанесенного агропромышленному комплексу Курской области в связи с нападениями ВСУ, превышает 90 миллиардов рублей, пострадало в целом 166 предприятий, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в эфире телеканала "Россия 24".
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"У нас пострадало в общей сложности 166 предприятий агропромышленного комплекса, и сумма ущерба составляет более 90 миллиардов рублей", - заявил Хинштейн.
Он отметил, что основной бизнес в курском приграничье - это именно аграрии.
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"Вместе с федеральным центром, вместе с правительством России работаем над решением проблем. Вот было выделено 2,5 миллиарда из резервного фонда правительства. Это как раз компенсация за утрату поголовья сельхозживотных… Мы очень рассчитываем на программу, которую сейчас правительство России по поручению президента формирует. Мы очень рассчитываем, что в нее войдет не только поддержка по восстановлению разрушенных объектов, инфраструктуры, но и поддержка социально-экономического развития региона, потому что важно, чтобы люди вернулись назад", - добавил врио губернатора региона.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая вела бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. О завершении операции ВС РФ по полному освобождению региона было объявлено 26 апреля, последним на территории Курской области было освобождено от ВСУ село Горналь.