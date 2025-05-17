https://ria.ru/20250517/ursula-2017547062.html

Странное заявление фон дер Ляйен о России вызвало недоумение у журналиста

Странное заявление фон дер Ляйен о России вызвало недоумение у журналиста - РИА Новости, 17.05.2025

Странное заявление фон дер Ляйен о России вызвало недоумение у журналиста

Ирландского журналиста Чея Боуза удивили слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей, что Россия не является частью Европы, соответствующий пост он РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T12:06:00+03:00

2025-05-17T12:06:00+03:00

2025-05-17T15:26:00+03:00

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Ирландского журналиста Чея Боуза удивили слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей, что Россия не является частью Европы, соответствующий пост он опубликовал в соцсети X."Россия покинула Европу". Неизбранный, коррумпированный еврофюрер теперь устанавливает диктат по географии. Это не пародийный аккаунт. Это действительно она", — прокомментировал Боуз под публикацией фон дер Ляйен.Накануне газета Politico со ссылкой на дипломатов сообщила, что страны европейского политического сообщества рассматривают возможность "полного торгового эмбарго" против России.В Кремле не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250517/peregovory-2017540411.html

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