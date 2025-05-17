https://ria.ru/20250517/ukraina-2017626634.html

Женевская НПО заявила о росте мошеннических колл-центров на Украине

Женевская НПО заявила о росте мошеннических колл-центров на Украине - РИА Новости, 17.05.2025

Женевская НПО заявила о росте мошеннических колл-центров на Украине

Рост числа мошеннических колл-центров, а также объемов торговли наркотиками на Украине вызывает обеспокоенность, говорится в докладе женевской НПО "Глобальная... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T22:26:00+03:00

2025-05-17T22:26:00+03:00

2025-05-17T22:26:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 17 мая - РИА Новости. Рост числа мошеннических колл-центров, а также объемов торговли наркотиками на Украине вызывает обеспокоенность, говорится в докладе женевской НПО "Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью" (GITOC). Эксперты GITOC подчеркивают, что количество мошеннических колл-центров на Украине резко возросло, поскольку они заманивают местную молодежь, обещая заработок намного выше средней зарплаты. "Но многие обнаруживают, что им не платят ожидаемых денег, и они вынуждены работать долгие часы под принудительным наблюдением. Ситуация может быть хуже для работников наиболее эффективных колл-центров: если им хорошо платят, им также трудно уйти, поскольку запугивание и физическое насилие используются, чтобы помешать им увольняться", - добавляется в докладе. Отмечается также, что на Украине растут производство и продажи запрещенных веществ. "Рост незаконной торговли наркотиками на Украине также вызывает серьезную обеспокоенность. Производство синтетических наркотиков находится на подъеме", - сказано в документе. В начале мая в ЦОС ФСБ сообщали, что на Украине действуют до 150 колл-центров, занятых мошеннической деятельностью против россиян, Киев при этом использует информационную инфраструктуру стран ЕС, а значительная часть "доходов" от мошеннической деятельности идет на финансирование ВСУ и националистических бандформирований. GITOC (Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности) -неправительственная организация, базирующаяся в Женеве. Она занимается анализом, мониторингом и борьбой с транснациональной организованной преступностью по всему миру. GITOC объединяет экспертов, исследователей и политиков для разработки стратегий и содействия международному сотрудничеству в этой области.

https://ria.ru/20250507/ukraina-2015457760.html

https://ria.ru/20250105/mgla-1992544079.html

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украина, киев, женева (город), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евросоюз, вооруженные силы украины, в мире