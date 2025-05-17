Женевская НПО заявила о росте мошеннических колл-центров на Украине
Женевская НПО: число мошеннических колл-центров на Украине вызывает опасения
Работа за компьютером. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 17 мая - РИА Новости. Рост числа мошеннических колл-центров, а также объемов торговли наркотиками на Украине вызывает обеспокоенность, говорится в докладе женевской НПО "Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью" (GITOC).
Эксперты GITOC подчеркивают, что количество мошеннических колл-центров на Украине резко возросло, поскольку они заманивают местную молодежь, обещая заработок намного выше средней зарплаты.
"Но многие обнаруживают, что им не платят ожидаемых денег, и они вынуждены работать долгие часы под принудительным наблюдением. Ситуация может быть хуже для работников наиболее эффективных колл-центров: если им хорошо платят, им также трудно уйти, поскольку запугивание и физическое насилие используются, чтобы помешать им увольняться", - добавляется в докладе.
Отмечается также, что на Украине растут производство и продажи запрещенных веществ.
"Рост незаконной торговли наркотиками на Украине также вызывает серьезную обеспокоенность. Производство синтетических наркотиков находится на подъеме", - сказано в документе.
В начале мая в ЦОС ФСБ сообщали, что на Украине действуют до 150 колл-центров, занятых мошеннической деятельностью против россиян, Киев при этом использует информационную инфраструктуру стран ЕС, а значительная часть "доходов" от мошеннической деятельности идет на финансирование ВСУ и националистических бандформирований.
GITOC (Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности) -неправительственная организация, базирующаяся в Женеве. Она занимается анализом, мониторингом и борьбой с транснациональной организованной преступностью по всему миру. GITOC объединяет экспертов, исследователей и политиков для разработки стратегий и содействия международному сотрудничеству в этой области.