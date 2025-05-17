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СМИ: подростков на Украине обязали предоставлять военный билет с 17 лет - РИА Новости, 17.05.2025
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14:01 17.05.2025 (обновлено: 14:08 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/ukraina-2017554879.html
СМИ: подростков на Украине обязали предоставлять военный билет с 17 лет
СМИ: подростков на Украине обязали предоставлять военный билет с 17 лет - РИА Новости, 17.05.2025
СМИ: подростков на Украине обязали предоставлять военный билет с 17 лет
Все юноши на Украине, достигшие 17 лет, теперь обязаны предоставлять военный билет при поступлении в вузы или колледжи, сообщает украинское издание "Освіта.ua". РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T14:01:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Все юноши на Украине, достигшие 17 лет, теперь обязаны предоставлять военный билет при поступлении в вузы или колледжи, сообщает украинское издание "Освіта.ua". "Абитуриенты мужского пола, которым исполнилось 17 лет, при поступлении в учреждения высшего или профессионального предвысшего образования должны предоставить приемной комиссии военно-учетный документ", - говориться в сообщении, опубликованном на сайте издания. Министерство образования, как отмечает издание, обязывает юношей от 17 лет предоставить военный билет до момента зачисления в вуз. Подача этого документа стала частью процедуры поступления с 2025 года, поэтому его отсутствие может означать потерю места. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре 2023 года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20250517/ukraina-2017365014.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
СМИ: подростков на Украине обязали предоставлять военный билет с 17 лет

Подростков на Украине обязали предоставлять военный билет с 17 лет в вузах

© Фото : аккаунт Минобразования Украины в сети FacebookВывеска на здании Министерства образования и науки Украины
Вывеска на здании Министерства образования и науки Украины - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Фото : аккаунт Минобразования Украины в сети Facebook
Вывеска на здании Министерства образования и науки Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Все юноши на Украине, достигшие 17 лет, теперь обязаны предоставлять военный билет при поступлении в вузы или колледжи, сообщает украинское издание "Освіта.ua".
"Абитуриенты мужского пола, которым исполнилось 17 лет, при поступлении в учреждения высшего или профессионального предвысшего образования должны предоставить приемной комиссии военно-учетный документ", - говориться в сообщении, опубликованном на сайте издания.
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Министерство образования, как отмечает издание, обязывает юношей от 17 лет предоставить военный билет до момента зачисления в вуз. Подача этого документа стала частью процедуры поступления с 2025 года, поэтому его отсутствие может означать потерю места.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре 2023 года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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