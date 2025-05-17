https://ria.ru/20250517/turtsija-2017607513.html

В Турции требуют по 1998 лет тюрьмы фигурантам дела о пожаре в отеле

В Турции требуют по 1998 лет тюрьмы фигурантам дела о пожаре в отеле - РИА Новости, 17.05.2025

В Турции требуют по 1998 лет тюрьмы фигурантам дела о пожаре в отеле

Обвинение запросило по 1998 лет тюремного заключения для 13 арестованных по делу о пожаре в отеле Grand Kartal в турецкой провинции Болу, передает в субботу... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T19:40:00+03:00

2025-05-17T19:40:00+03:00

2025-05-17T19:40:00+03:00

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СТАМБУЛ, 17 мая - РИА Новости. Обвинение запросило по 1998 лет тюремного заключения для 13 арестованных по делу о пожаре в отеле Grand Kartal в турецкой провинции Болу, передает в субботу телеканал NTV. "Прокуратура подготовила обвинительное заключение, потребовав для 13 арестованных по 1998 лет тюремного заключения для каждого из них за непредумышленное убийство и ранения вследствие преступной халатности", - сообщил канал. Такой срок, как поясняет канал, стал результатом суммирования сроков за убийство каждой из 78 жертв пожара. Среди 13 арестованных - владельцы отеля и его руководство, заместитель мэра Болу, руководитель пожарной службы Болу и другие чиновники. Для еще 19 арестованных, в том числе сотрудников кухни отеля, прокуратура требует 22,5 года тюрьмы. Следствие установило, что пожар начался в ресторане на четвертом этаже отеля в 03.17 мск, когда шеф-повар включил электрогриль. Устройство перегрелось из-за заржавевших термостатов, вместе с тем электрики не обеспечили должным образом работу защиты от короткого замыкания. Возникла искра, из-за которой загорелась мусорка рядом с грилем, загорелся и газовый шланг, после чего начался масштабный пожар, охвативший весь отель, коридоры были заполнены угарным газом. Распространению огня способствовало и то, что бежавшие из отеля через парковку сотрудники не закрыли дверь, а также наличие деревянной облицовки. Следователи установили, что лифтов и лестниц в отеле не хватало, план эвакуации не соответствовал масштабам гостиницы. Расследование в отношении сотрудников министерства культуры и туризма Турции выделено в отдельное дело, отмечает канал. Число отелей, деятельность которых приостановлена в Турции после выявления недочетов на фоне трагедии в отеле в Болу, приблизилось к 700, подсчитало ранее РИА Новости. Огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу в ночь на 21 января. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек, пострадали 133 человека. В рамках расследования арестованы 32 человека, в том числе владелец гостиницы. Пожар расследует специальная комиссия парламента Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что все виновные в инциденте понесут наказание. Ранее владелец отеля Grand Kartal Халит Эргюль возложил всю ответственность за трагедию на персонал, обвинив шеф-повара, электрика и охранников. Проходы к пожарным лестницам в отеле были перекрыты, отсутствовала обязательная в подобных зданиях система пожаротушения, что способствовало увеличению числа жертв, заявил ранее эксперт по чрезвычайным ситуациям и охране труда Хаджи Латиф Ишчан.

https://ria.ru/20250127/turtsiya-1995641827.html

https://ria.ru/20250124/turtsiya-1995397521.html

https://ria.ru/20250122/bolu-1995022911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, реджеп тайип эрдоган