Трамп отверг, что Россия не полностью вовлечена в переговоры по Украине
Трамп: Россия полностью вовлечена в переговоры по Украине
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство РФ полноценно вовлечено в переговоры по украинскому урегулированию.
"Что ж, он (президент РФ Владимир Путин - ред.) за столом переговоров. Он хотел эту встречу", - заявил Трамп в интервью Fox News.
Так он отреагировал на слова ведущего о том, что президент РФ отсутствовал в Турции, и на вопрос о том, является ли это препятствием на пути к миру.
Трамп подчеркнул, что не собирался в Турцию и не ожидал встречи с президентом РФ. "Но без меня не будет сделки. Поэтому нам нужно встретиться, я думаю, мы договоримся об этом", - заявил Трамп.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация покинула страну.