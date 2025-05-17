https://ria.ru/20250517/tokaev-2017535879.html
Путин высоко оценил вклад Токаева в упрочение сотрудничества
Путин высоко оценил вклад Токаева в упрочение сотрудничества - РИА Новости, 17.05.2025
Путин высоко оценил вклад Токаева в упрочение сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, высоко оценив его вклад в упрочение сотрудничества стран, и... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T09:13:00+03:00
2025-05-17T09:13:00+03:00
2025-05-17T09:29:00+03:00
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928803979_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_aed1e8d1161fed76a5df57431fb7b950.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, высоко оценив его вклад в упрочение сотрудничества стран, и выразил уверенность, что отношения государств будут и впредь плодотворно развиваться на благо братских народов."Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите сердечные поздравления по случаю дня рождения. Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими государствами ....", - говорится в телеграмме.Президент выразил уверенность, что отношения между государствами "будут и впредь плодотворно развиваться на благо братских народов России и Казахстана, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве".
https://ria.ru/20250424/tokaev-2013147241.html
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928803979_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_85a41e8d66e84fd52c02cd3edab8c881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин высоко оценил вклад Токаева в упрочение сотрудничества
Путин: отношения России и Казахстана будут развиваться на благо братских народов