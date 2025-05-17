https://ria.ru/20250517/tokaev-2017535879.html

Путин высоко оценил вклад Токаева в упрочение сотрудничества

Путин высоко оценил вклад Токаева в упрочение сотрудничества - РИА Новости, 17.05.2025

Путин высоко оценил вклад Токаева в упрочение сотрудничества

Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, высоко оценив его вклад в упрочение сотрудничества стран, и... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T09:13:00+03:00

2025-05-17T09:13:00+03:00

2025-05-17T09:29:00+03:00

россия

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928803979_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_aed1e8d1161fed76a5df57431fb7b950.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, высоко оценив его вклад в упрочение сотрудничества стран, и выразил уверенность, что отношения государств будут и впредь плодотворно развиваться на благо братских народов."Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите сердечные поздравления по случаю дня рождения. Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими государствами ....", - говорится в телеграмме.Президент выразил уверенность, что отношения между государствами "будут и впредь плодотворно развиваться на благо братских народов России и Казахстана, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве".

https://ria.ru/20250424/tokaev-2013147241.html

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев