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Путин высоко оценил вклад Токаева в упрочение сотрудничества - РИА Новости, 17.05.2025
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09:13 17.05.2025 (обновлено: 09:29 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/tokaev-2017535879.html
Путин высоко оценил вклад Токаева в упрочение сотрудничества
Путин высоко оценил вклад Токаева в упрочение сотрудничества - РИА Новости, 17.05.2025
Путин высоко оценил вклад Токаева в упрочение сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, высоко оценив его вклад в упрочение сотрудничества стран, и... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T09:13:00+03:00
2025-05-17T09:29:00+03:00
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, высоко оценив его вклад в упрочение сотрудничества стран, и выразил уверенность, что отношения государств будут и впредь плодотворно развиваться на благо братских народов."Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите сердечные поздравления по случаю дня рождения. Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими государствами ....", - говорится в телеграмме.Президент выразил уверенность, что отношения между государствами "будут и впредь плодотворно развиваться на благо братских народов России и Казахстана, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве".
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россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин высоко оценил вклад Токаева в упрочение сотрудничества

Путин: отношения России и Казахстана будут развиваться на благо братских народов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, высоко оценив его вклад в упрочение сотрудничества стран, и выразил уверенность, что отношения государств будут и впредь плодотворно развиваться на благо братских народов.
"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите сердечные поздравления по случаю дня рождения. Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими государствами ....", - говорится в телеграмме.
Президент выразил уверенность, что отношения между государствами "будут и впредь плодотворно развиваться на благо братских народов России и Казахстана, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве".
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РоссияКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
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