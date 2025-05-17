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День Тихоокеанского флота России

День Тихоокеанского флота ВМФ России 2025: какого числа, история и традиции праздника

День Тихоокеанского флота России

21 мая в России отмечается День Тихоокеанского флота, установленный приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15 июля 1996 года "О введении... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T14:34:00+03:00

2025-05-17T14:34:00+03:00

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21 мая в России отмечается День Тихоокеанского флота, установленный приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15 июля 1996 года "О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности". Истоки флотаТихоокеанский флот ведет свое начало от русской военной флотилии, созданной для защиты дальневосточных территорий Российской империи, морских торговых путей и промыслов. 21 мая (10 мая по старому стилю) 1731 года Сенатом был учрежден Охотский военный порт – первое постоянно действующее военно-морское подразделение России на Дальнем Востоке. Корабли и суда Охотского порта стали начальным звеном в зарождении морских сил России на Дальнем Востоке. Состояла Охотская военная флотилия, в основном, из малотоннажных судов.С 1850 года флотилия базировалась в Петропавловске-Камчатском. В 1855 году ее главным портом стал Николаевский пост (Николаевск-на-Амуре). В конце 1856 года она была переименована в Сибирскую военную флотилию. В 1871 году Владивосток стал основным пунктом ее базирования, но боевая мощь флотилии оставалась на невысоком уровне. Несколько улучшилось ее положение после перевода в 1894 году на Дальний Восток Средиземноморской эскадры под командованием контр-адмирала Степана Макарова.Испытания войнойВо время русско-японской войны (1904-1905) часть кораблей флотилии была включена в состав 1-й Тихоокеанской эскадры, базировавшейся в Порт-Артуре, и Владивостокской эскадры и принимала участие в сражениях. Трагический исход войны выявил необходимость усиления морских сил на Тихом океане. К 1914 году Сибирская военная флотилия уже насчитывала в своем составе два крейсера, девять эсминцев, десять миноносцев, восемь подводных лодок.Во время Первой мировой войны (1914-1918) часть кораблей флотилии была передана в состав других флотов, а оставшиеся корабли конвоировали караваны транспортов, следовавших из США во Владивосток с военными грузами. В те годы корабли Сибирской военной флотилии участвовали в боевых действиях на Северном и Средиземноморском морских театрах.В годы Гражданской войны и военной интервенции (1918-1922) флотилия была захвачена интервентами. Моряки покинули корабли и приняли участие в боях с захватчиками на суше. В те годы был потерян практически весь корабельный состав. Часть кораблей была уведена за границу, другая пришла в негодность.В ноябре 1922 года из остатков Сибирской флотилии был сформирован Владивостокский отряд судов особого назначения Тихого океана, который вошел в состав Красного флота на Дальнем Востоке (затем Морские силы Дальнего Востока). В 1926 году Морские силы Дальнего Востока расформировали, а Владивостокский отряд кораблей был передан Морской пограничной охране. В 1932 году в связи с обострением международной обстановки Морские силы Дальнего Востока были созданы вновь и 11 января 1935 года переименованы в Тихоокеанский флот (ТОФ).В 1936-1938 годах ТОФ пополнялся кораблями, переведенными с Балтийского и Черноморского флотов. В августе 1939 года в составе ТОФ была сформирована Северная Тихоокеанская флотилия (Советская Гавань). В ходе вооруженных конфликтов между СССР и Японией у озера Хасан (1938) и на Халхин-Голе (1939) Тихоокеанский флот прошел проверку на боевую готовность. За отличие в боях 74 моряка-тихоокеанца были награждены орденами и медалями и сотни – знаком "Участник Хасанских боев".В Великую Отечественную войну ТОФ находился в постоянной готовности к отражению возможной агрессии со стороны Японии. Силы флота обеспечивали охрану внутренних и внешних коммуникаций, ставили оборонительные минные заграждения, охраняли побережье. Часть его личного состава была передана в действующие флоты и на сухопутные фронты: 147 тысяч тихоокеанцев участвовали в Московской и Сталинградской битвах, в обороне Севастополя, Ленинграда (ныне Санкт-Петербург), Заполярья.На заключительном этапе Второй мировой войны, с 9 августа по 2 сентября 1945 года, флот, взаимодействуя с войсками 1-го Дальневосточного фронта, высадил морские десанты в порты противника на маньчжурском и корейском плацдармах. Авиация флота наносила удары по военным объектам японцев в Северной Корее, участвовала в высадке воздушных десантов в Порт-Артуре и Дальнем.За мужество и героизм более 30 тысяч матросов и офицеров награждены орденами и медалями, 43 из них удостоены звания Героя Советского Союза. За боевые заслуги 19 кораблям, частям и соединениям ТОФ присвоены гвардейские звания, 13 удостоены почетных наименований, 16 награждены орденами.В январе 1947 года ТОФ был разделен на два флота – 5-й ВМФ (главная база – Владивосток) и 7-й ВМФ (главная база – Советская Гавань), а в апреле 1953 года они вновь были объединены в ТОФ. В 1965 году Тихоокеанский флот награжден орденом Красного Знамени.В послевоенное время ТОФ претерпел коренную реорганизацию, пополнился ракетными кораблями, атомными подводными лодками, другим вооружением и военной техникой. К началу 1970-х годов на Тихом океане был создан новый океанский ракетно-ядерный флот. Корабли ТОФ участвовали во многих длительных морских и океанских плаваниях.Многие десятилетия Тихоокеанский флот как составная часть Военно-морского флота и Вооруженных Сил РФ стоит на страже интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В своем составе он имеет ракетные подводные крейсера стратегического назначения, многоцелевые атомные и дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, сухопутные войска, части сухопутных и береговых войск. Современная мощьСовременный Тихоокеанский флот является крупнейшим оперативно-стратегическим объединением ВМФ России. Его совокупная операционная зона практически равна зонам ответственности всех остальных флотов ВМФ России вместе взятых. Корабли ТОФ на постоянной основе несут боевую службу в Тихом и Индийском океанах, в Охотском, Японском и Южно-Китайском морях, выполняют задачи в Средиземноморье. Значительное место в деятельности ТОФ занимает выполнение внешнеполитических акций в различных районах Мирового океана. Корабли и личный состав флота принимали участие в выполнении миссии Организации Объединенных Наций в зоне Персидского залива, совершали официальные визиты в порты Вьетнама, Джибути, Индии, Индонезии, Йемена, Китая, Омана, Сингапура, США, Таиланда, Франции, Шри-Ланки и Японии.Военные делегации и отряды кораблей военно-морских сил Австралии, Великобритании, Китая, Республики Корея, Мексики, Перу, США, Франции, Японии посещали главную базу Тихоокеанского флота – Владивосток.(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат, Москва. 2004 г.)Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, дальний восток, россия, тихоокеанский флот вмф россии, владивосток, безопасность