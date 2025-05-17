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Суд в Москве 5 июня рассмотрит иск Курбангалеевой* к Роскомнадзору
Суд в Москве 5 июня рассмотрит иск Курбангалеевой* к Роскомнадзору - РИА Новости, 17.05.2025
Суд в Москве 5 июня рассмотрит иск Курбангалеевой* к Роскомнадзору
Таганский суд Москвы 5 июня по существу рассмотрит иск признанной иностранным агентом бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой* к Роскомнадзору, сообщили РИА... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T09:17:00+03:00
2025-05-17T09:17:00+03:00
2025-05-17T09:17:00+03:00
россия
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фарида курбангалеева
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Таганский суд Москвы 5 июня по существу рассмотрит иск признанной иностранным агентом бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой* к Роскомнадзору, сообщили РИА Новости в инстанции. "Судебное заседание назначено на 5 июня 2025 года", - сказали в суде. Суть исковых требований не уточняется. В конце июня прошлого года Минюст внес Курбангалееву* в реестр иностранных агентов, до этого ее добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Бывшую телеведущую обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Она объявлена в международный розыск. Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года. Замоскворецкий суд столицы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента её фактического задержания на территории РФ, либо передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации. Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.* Физическое лицо, признанное иностранным агентом в России.
https://ria.ru/20250515/dolgi-2017019677.html
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россия, москва, прага, фарида курбангалеева, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), youtube
Россия, Москва, Прага, Фарида Курбангалеева, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), YouTube
Суд в Москве 5 июня рассмотрит иск Курбангалеевой* к Роскомнадзору
Таганский суд рассмотрит иск Курбангалеевой* к Роскомнадзору 5 июня