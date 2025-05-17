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Посол России оценил перспективы переговоров Москвы и Киева - РИА Новости, 17.05.2025
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23:43 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/stambul-2017631729.html
Посол России оценил перспективы переговоров Москвы и Киева
Посол России оценил перспективы переговоров Москвы и Киева - РИА Новости, 17.05.2025
Посол России оценил перспективы переговоров Москвы и Киева
Будущий раунд переговоров между представителями России и Украины может быть посвящен обсуждению деталей прекращения огня, заявил посол МИД РФ по особым... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T23:43:00+03:00
2025-05-17T23:43:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
эммануэль макрон
фридрих мерц
владимир мединский
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Будущий раунд переговоров между представителями России и Украины может быть посвящен обсуждению деталей прекращения огня, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Следующая стадия переговоров (между Россией и Украиной - ред.) может коснуться именно изложенных вариантов, каким образом может быть (достигнут - ред.) режим прекращения огня, когда он может быть, и как это будет вписано в общую канву стремления сторон по достижению долгосрочного урегулирования. Просто так пойти на уступки (Владимиру – ред.) Зеленскому - это из области фантастики", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев.Live". Он добавил, что прекращение огня в том виде, в котором требует Украина - это неприемлемый вариант, потому что таким образом будут созданы условия для того, чтобы Киев восстанавливал свою фортификацию, устроил линию соприкосновения, подтянул войска, а британцы и французы снабдили Украину дополнительным вооружением. "Ну извините, где здесь про мир? Здесь шаг к новой эскалации, но через 30 дней. Я не вижу здесь желающих, которые хотят мира, что именно такой результат их интересует", - заключил он. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой коалиции желающих. Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ. Путин после этого предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, власти в Москве и Киеве договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
https://ria.ru/20250517/stambul-2017631481.html
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в мире, россия, украина, киев, эммануэль макрон, фридрих мерц, владимир мединский
В мире, Россия, Украина, Киев, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Владимир Мединский
Посол России оценил перспективы переговоров Москвы и Киева

Мирошник: следующий раунд переговоров по Украине может быть посвящен перемирию

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Будущий раунд переговоров между представителями России и Украины может быть посвящен обсуждению деталей прекращения огня, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Следующая стадия переговоров (между Россией и Украиной - ред.) может коснуться именно изложенных вариантов, каким образом может быть (достигнут - ред.) режим прекращения огня, когда он может быть, и как это будет вписано в общую канву стремления сторон по достижению долгосрочного урегулирования. Просто так пойти на уступки (Владимиру – ред.) Зеленскому - это из области фантастики", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев.Live".
Перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Политолог из Сальвадора оценил итоги переговоров России и Украины
Вчера, 23:38
Он добавил, что прекращение огня в том виде, в котором требует Украина - это неприемлемый вариант, потому что таким образом будут созданы условия для того, чтобы Киев восстанавливал свою фортификацию, устроил линию соприкосновения, подтянул войска, а британцы и французы снабдили Украину дополнительным вооружением.
"Ну извините, где здесь про мир? Здесь шаг к новой эскалации, но через 30 дней. Я не вижу здесь желающих, которые хотят мира, что именно такой результат их интересует", - заключил он.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой коалиции желающих. Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.
Путин после этого предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, власти в Москве и Киеве договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Федеральном просветительском марафоне Знание. Первые в Музее Победы на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Песков высказался о следующем раунде переговоров России и Украины
Вчера, 11:35
 
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