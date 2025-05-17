Политолог из Сальвадора оценил итоги переговоров России и Украины
Политолог Эрнандес: переговоры между Россией и Украиной привели к прогрессу
© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool | Перейти в медиабанкПеред началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
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САН-САЛЬВАДОР, 17 мая - РИА Новости. Переговоры между Россией и Украиной, состоявшиеся в Турции, привели к значительному прогрессу, несмотря на их краткую продолжительность, заявил РИА Новости сальвадорский профессор Давид Эрнандес.
Доктор политических наук Эрнандес напомнил, что в Сальвадоре мирные переговоры, завершившие вооружённый конфликт 1980-1992 годов, начались за несколько лет до подписания окончательных мирных соглашений.
"Как и в случае гражданской войны в Сальвадоре, в российско-украинском конфликте достигнут консенсус - прежде всего с президентом (США Дональдом - ред.) Трампом - о необходимости политического урегулирования. Этот подход был поддержан президентом Путиным, что открывает широкие перспективы для достижения мира", - отметил эксперт.
Собеседник агентства также подверг критике недоверие членов НАТО, отвергающих мирную инициативу, особенно Великобритании, Франции и Германии, лидеры которых призывают к наращиванию вооружений и подготовке к войне альянса против России.
"Формируют антироссийскую "Антанту" милитаристских стран. Это электоральная демагогия, направленная на привлечение голосов и ослабление антивоенных настроений", - предупредил Эрнандес.
Профессор добавил, что некоторые европейские лидеры возомнили себя "малыми Наполеонами или Гитлерами". В этой связи он подчеркнул необходимость "напомнить, какая участь ожидает тех, кто осмелится напасть на Россию", и "глубоко осмыслить историю, чтобы не повторить ее ошибки и ужасы".
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.