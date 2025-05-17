Египет оценил переговоры России и Украины
МИД Египта: страна приветствует переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле
© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool | Перейти в медиабанкПеред началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
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КАИР, 17 мая - РИА Новости. Египет приветствует переговоры между Россией и Украиной, состоявшиеся в пятницу в Стамбуле, и призывает стороны к дальнейшим шагам по укреплению доверия, заявило в субботу египетское министерство иностранных дел.
Египет также призвал РФ и Украину предпринять дальнейшие шаги по укреплению доверия с целью достижения прекращения огня и политического урегулирования конфликта.
Президент РФ Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1 тысяча на 1 тысячу - с Украиной. По его словам, стороны договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.