https://ria.ru/20250517/stambul-2017601036.html

Египет оценил переговоры России и Украины

Египет оценил переговоры России и Украины - РИА Новости, 17.05.2025

Египет оценил переговоры России и Украины

Египет приветствует переговоры между Россией и Украиной, состоявшиеся в пятницу в Стамбуле, и призывает стороны к дальнейшим шагам по укреплению доверия,... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T18:53:00+03:00

2025-05-17T18:53:00+03:00

2025-05-17T18:53:00+03:00

в мире

россия

украина

египет

владимир мединский

владимир путин

дмитрий песков

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780599426_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9f6ab5b57813972dc9f4ee5149cf32cc.jpg

КАИР, 17 мая - РИА Новости. Египет приветствует переговоры между Россией и Украиной, состоявшиеся в пятницу в Стамбуле, и призывает стороны к дальнейшим шагам по укреплению доверия, заявило в субботу египетское министерство иностранных дел. "Арабская Республика Египет приветствует прямые переговоры, состоявшиеся между Российской Федерацией и Украиной в Стамбуле … Египет подчеркивает, что этот шаг является обнадеживающим событием", - говорится в заявлении МИД Египта. Египет также призвал РФ и Украину предпринять дальнейшие шаги по укреплению доверия с целью достижения прекращения огня и политического урегулирования конфликта. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1 тысяча на 1 тысячу - с Украиной. По его словам, стороны договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250517/medvedev-2017586108.html

https://ria.ru/20250517/peskov-2017544767.html

россия

украина

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, египет, владимир мединский, владимир путин, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025