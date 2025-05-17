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МИД Ирана обвинил США в усложнении переговоров по ядерной сделке

МИД Ирана обвинил США в усложнении переговоров по ядерной сделке - РИА Новости, 17.05.2025

МИД Ирана обвинил США в усложнении переговоров по ядерной сделке

Противоречивые заявления руководства США относительно Ирана являются причиной усложнения переговорного процесса по ядерной сделке, заявил глава МИД Ирана Аббас... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T23:16:00+03:00

2025-05-17T23:16:00+03:00

2025-05-17T23:16:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 17 мая – РИА Новости. Противоречивые заявления руководства США относительно Ирана являются причиной усложнения переговорного процесса по ядерной сделке, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует действовать быстро в том, что касается заключения новой ядерной сделки, добавив, что в противном случае "случится что-то плохое". "Министр иностранных дел нашей страны счел, что противоречивые позиции и заявления руководства США являются причиной усложнения большей части переговорного процесса и увеличивают сомнения относительно серьезности и готовности США действовать соответственно целесообразности дипломатического процесса, и заявил, что исламская республика, несмотря на переполох в СМИ, все так же будет придерживаться продвижения своих основных законных интересов в рамках международных прав и договоренностей", - сообщает официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства Ирана. Ранее в субботу президент исламской республики Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не стремится к войне, продолжит переговоры с США по ядерной проблематике и не боится угроз, которые американский президент чередует с приглашениями к миру. На прошлой неделе состоялся четвертый раунд переговоров между Ираном и США по вопросу иранской ядерной программы и отмены санкций с Тегерана. Этот раунд прошел спустя месяц с начала диалога сторон и состоялся после двухнедельного перерыва - самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемых Маскатом консультаций. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания президентом США Дональдом Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог. Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.

https://ria.ru/20250323/delo-2006764504.html

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в мире, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи, масуд пезешкиан, оон, обострение отношений сша и ирана