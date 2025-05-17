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США смягчили санкции против Турции, заявил Эрдоган - РИА Новости, 17.05.2025
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14:31 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/ssha-2017557888.html
США смягчили санкции против Турции, заявил Эрдоган
США смягчили санкции против Турции, заявил Эрдоган - РИА Новости, 17.05.2025
США смягчили санкции против Турции, заявил Эрдоган
Администрация президента США Дональда Трампа смягчила санкции, введенные против Турции после покупки ею российских комплексов С-400, заявил в субботу турецкий... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T14:31:00+03:00
2025-05-17T14:31:00+03:00
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СТАМБУЛ, 17 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа смягчила санкции, введенные против Турции после покупки ею российских комплексов С-400, заявил в субботу турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. В пятницу он принял участие в саммите Европейского политического сообщества, который проходил в Албании. "Можем спокойно сказать, что идет речь о смягчении санкций CAATSA (введенных по закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций" - ред.). Мы встречались и обсуждали это с президентом Трампом и новым послом США Томом Барраком. Думаю, мы теперь быстрее пройдем через этот процесс с CAATSA. Никаких ограничений и препятствий для сотрудничества в оборонной промышленности между нами, двумя крупнейшими членами НАТО, не может быть", - цитирует канал TRT Haber заявление Эрдогана журналистам, сделанное по возвращении из Албании. Эрдоган отметил, что наладил с Трампом более открытый и конструктивный контакт, чем с предыдущей администрацией США. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
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в мире, сша, турция, албания, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, нато, f-35, с-400 «триумф»
В мире, США, Турция, Албания, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО, F-35, С-400 «Триумф»
США смягчили санкции против Турции, заявил Эрдоган

Эрдоган: Трамп смягчил санкции, введенные против Турции после покупки С-400

© AP Photo / Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 17 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа смягчила санкции, введенные против Турции после покупки ею российских комплексов С-400, заявил в субботу турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
В пятницу он принял участие в саммите Европейского политического сообщества, который проходил в Албании.
"Можем спокойно сказать, что идет речь о смягчении санкций CAATSA (введенных по закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций" - ред.). Мы встречались и обсуждали это с президентом Трампом и новым послом США Томом Барраком. Думаю, мы теперь быстрее пройдем через этот процесс с CAATSA. Никаких ограничений и препятствий для сотрудничества в оборонной промышленности между нами, двумя крупнейшими членами НАТО, не может быть", - цитирует канал TRT Haber заявление Эрдогана журналистам, сделанное по возвращении из Албании.
Эрдоган отметил, что наладил с Трампом более открытый и конструктивный контакт, чем с предыдущей администрацией США.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
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В миреСШАТурцияАлбанияДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганНАТОF-35С-400 «Триумф»
 
 
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