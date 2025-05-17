https://ria.ru/20250517/ssha-2017557888.html

США смягчили санкции против Турции, заявил Эрдоган

США смягчили санкции против Турции, заявил Эрдоган - РИА Новости, 17.05.2025

США смягчили санкции против Турции, заявил Эрдоган

Администрация президента США Дональда Трампа смягчила санкции, введенные против Турции после покупки ею российских комплексов С-400, заявил в субботу турецкий... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T14:31:00+03:00

2025-05-17T14:31:00+03:00

2025-05-17T14:31:00+03:00

в мире

сша

турция

албания

дональд трамп

реджеп тайип эрдоган

нато

f-35

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755261336_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_79ed0617b4cf74e1a71c7abc85cb594a.jpg

СТАМБУЛ, 17 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа смягчила санкции, введенные против Турции после покупки ею российских комплексов С-400, заявил в субботу турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. В пятницу он принял участие в саммите Европейского политического сообщества, который проходил в Албании. "Можем спокойно сказать, что идет речь о смягчении санкций CAATSA (введенных по закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций" - ред.). Мы встречались и обсуждали это с президентом Трампом и новым послом США Томом Барраком. Думаю, мы теперь быстрее пройдем через этот процесс с CAATSA. Никаких ограничений и препятствий для сотрудничества в оборонной промышленности между нами, двумя крупнейшими членами НАТО, не может быть", - цитирует канал TRT Haber заявление Эрдогана журналистам, сделанное по возвращении из Албании. Эрдоган отметил, что наладил с Трампом более открытый и конструктивный контакт, чем с предыдущей администрацией США. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.

https://ria.ru/20250503/turtsiya-2014745834.html

сша

турция

албания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, турция, албания, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, нато, f-35, с-400 «триумф»