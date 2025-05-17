https://ria.ru/20250517/spetsoperatsiya-2017569115.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.05.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.05.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.05.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T15:45:00+03:00

2025-05-17T15:45:00+03:00

2025-05-17T15:45:00+03:00

инфографика

спецоперация

украина

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 17 мая 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили село Александрополь в ДНР. Кроме того, поражены 143 района скопления живой силы и техники противника, а также склады боеприпасов и горючего, места хранения беспилотных летательных аппаратов, объекты инфраструктуры военного аэродрома, а также пункты временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Средства ПВО сбили 80 беспилотников, три управляемые авиационные бомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 662 самолета, 283 вертолета, 57 516 беспилотников, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 366 танков и других бронемашин, 1 563 реактивные системы залпового огня, 24 985 орудий полевой артиллерии и миномет, а также 35 593 единицы автомобильной техники.

украина

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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