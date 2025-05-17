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Минобороны рассказало о подготовке десантников в Курской области - РИА Новости, 17.05.2025
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https://ria.ru/20250517/spetsoperatsiya-2017525936.html
Минобороны рассказало о подготовке десантников в Курской области
Минобороны рассказало о подготовке десантников в Курской области - РИА Новости, 17.05.2025
Минобороны рассказало о подготовке десантников в Курской области
Штурмовые подразделения Крымских десантников совершенствуют навыки на полигоне в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T05:20:00+03:00
2025-05-17T05:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
феодосия
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-десантные войска россии
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КУРСК, 17 мая - РИА Новости. Штурмовые подразделения Крымских десантников совершенствуют навыки на полигоне в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. "Штурмовые подразделения гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ из Феодосии постоянно совершенствуют свою боевую выучку на одном из полигонов в тыловом районе Курской области", - сообщили в министерстве. Уточняется, что военнослужащие штурмовых подразделений, выполняющие задачи на линии боевого соприкосновения, ежедневно в составе передовых групп тщательно отрабатывают все элементы, необходимые для штурма позиций противника в лесном массиве при условии ограниченной видимости. "В первую очередь мы прививаем бойцам для работы на местности с ограниченной видимостью соблюдение контроля внутри группы", – рассказал командир штурмового взвода с позывным "Старшой". Сообщается, что в ходе тренировок штурма десантники оттачивают навыки правильного перемещения, взаимного прикрытия, ведения непрерывного огня на подавление, непрерывного контроля за полем боя. Командиры отрабатывают управление подразделением в бою. "Особое внимание уделяется организации взаимодействия между штурмовиками. Каждый десантник должен знать свои действия и свое место во время выполнения боевой задачи, а также - понимать действия соседних групп и подразделений поддержки", - дополнили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20250517/minoborony-2017525642.html
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безопасность, курская область, феодосия, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Феодосия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-десантные войска России
Минобороны рассказало о подготовке десантников в Курской области

Минобороны: десантники совершенствуют навыки на полигоне в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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КУРСК, 17 мая - РИА Новости. Штурмовые подразделения Крымских десантников совершенствуют навыки на полигоне в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.
"Штурмовые подразделения гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ из Феодосии постоянно совершенствуют свою боевую выучку на одном из полигонов в тыловом районе Курской области", - сообщили в министерстве.
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Уточняется, что военнослужащие штурмовых подразделений, выполняющие задачи на линии боевого соприкосновения, ежедневно в составе передовых групп тщательно отрабатывают все элементы, необходимые для штурма позиций противника в лесном массиве при условии ограниченной видимости.
"В первую очередь мы прививаем бойцам для работы на местности с ограниченной видимостью соблюдение контроля внутри группы", – рассказал командир штурмового взвода с позывным "Старшой".
Сообщается, что в ходе тренировок штурма десантники оттачивают навыки правильного перемещения, взаимного прикрытия, ведения непрерывного огня на подавление, непрерывного контроля за полем боя. Командиры отрабатывают управление подразделением в бою. "Особое внимание уделяется организации взаимодействия между штурмовиками. Каждый десантник должен знать свои действия и свое место во время выполнения боевой задачи, а также - понимать действия соседних групп и подразделений поддержки", - дополнили в оборонном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьФеодосияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воздушно-десантные войска России
 
 
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