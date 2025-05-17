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Южная группировка ВС России за сутки уничтожила до 255 боевиков ВСУ - РИА Новости, 17.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/spetsoperatsiya-2017525059.html
Южная группировка ВС России за сутки уничтожила до 255 боевиков ВСУ
Южная группировка ВС России за сутки уничтожила до 255 боевиков ВСУ - РИА Новости, 17.05.2025
Южная группировка ВС России за сутки уничтожила до 255 боевиков ВСУ
Южная группировка войск ВС РФ заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад, в результате чего они... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T05:08:00+03:00
2025-05-17T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
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славянск
дружковка
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Южная группировка войск ВС РФ заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад, в результате чего они потеряли до 255 человек, сообщил журналистам старший офицер пресс-центра группировки Евгений Третьяков. "Благодаря умелым тактическим действиям подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. В течение суток нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах Северска, Славянска, Резниковки, Дружковки, Часова Яра и Константиновки", - сказал Третьяков. "Ранеными и убитыми противник потерял до 255 боевиков. Уничтожены три боевые бронированные машины, девять пикапов, четыре артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавил Третьяков.
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северск, славянск, дружковка, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Северск, Славянск, Дружковка, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Южная группировка ВС России за сутки уничтожила до 255 боевиков ВСУ

Минобороны: Южная группировка ВС России за сутки уничтожила до 255 боевиков ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Южная группировка войск ВС РФ заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад, в результате чего они потеряли до 255 человек, сообщил журналистам старший офицер пресс-центра группировки Евгений Третьяков.
"Благодаря умелым тактическим действиям подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. В течение суток нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах Северска, Славянска, Резниковки, Дружковки, Часова Яра и Константиновки", - сказал Третьяков.
"Ранеными и убитыми противник потерял до 255 боевиков. Уничтожены три боевые бронированные машины, девять пикапов, четыре артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавил Третьяков.
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