https://ria.ru/20250517/spetsoperatsiya-2017525059.html

Южная группировка ВС России за сутки уничтожила до 255 боевиков ВСУ

Южная группировка ВС России за сутки уничтожила до 255 боевиков ВСУ - РИА Новости, 17.05.2025

Южная группировка ВС России за сутки уничтожила до 255 боевиков ВСУ

Южная группировка войск ВС РФ заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад, в результате чего они... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T05:08:00+03:00

2025-05-17T05:08:00+03:00

2025-05-17T05:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

северск

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дружковка

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Южная группировка войск ВС РФ заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад, в результате чего они потеряли до 255 человек, сообщил журналистам старший офицер пресс-центра группировки Евгений Третьяков. "Благодаря умелым тактическим действиям подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. В течение суток нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах Северска, Славянска, Резниковки, Дружковки, Часова Яра и Константиновки", - сказал Третьяков. "Ранеными и убитыми противник потерял до 255 боевиков. Уничтожены три боевые бронированные машины, девять пикапов, четыре артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавил Третьяков.

https://ria.ru/20250517/spetsoperatsiya-2017524797.html

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северск, славянск, дружковка, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины