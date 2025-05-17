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Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 60 боевиков ВСУ - РИА Новости, 17.05.2025
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05:06 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/spetsoperatsiya-2017524941.html
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 60 боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 60 боевиков ВСУ - РИА Новости, 17.05.2025
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 60 боевиков ВСУ
Группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад и уничтожила до 60 военнослужащих, сообщил журналистам начальник пресс-центра... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T05:06:00+03:00
2025-05-17T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад и уничтожила до 60 военнослужащих, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян. "Группировка войск "Днепр" продолжает выполнять боевые задачи специальной военной операции. Подразделения группировки войск нанесли поражение формированиям механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад, двух бригад территориальной обороны и бригады береговой обороны ВСУ", - сказал Кодрян. Он уточнил, что поражение было нанесено формированиям ВСУ в районах Новоданиловки, Новояковлевки, Каменского, Антоновки и Днепровского. "Уничтожены до 60 военнослужащих, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада имущества", - добавил Кодрян.
https://ria.ru/20250517/spetsoperatsiya-2017524797.html
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 60 боевиков ВСУ

Минобороны: бойцы группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 60 боевиков ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад и уничтожила до 60 военнослужащих, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.
"Группировка войск "Днепр" продолжает выполнять боевые задачи специальной военной операции. Подразделения группировки войск нанесли поражение формированиям механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад, двух бригад территориальной обороны и бригады береговой обороны ВСУ", - сказал Кодрян.
Он уточнил, что поражение было нанесено формированиям ВСУ в районах Новоданиловки, Новояковлевки, Каменского, Антоновки и Днепровского.
"Уничтожены до 60 военнослужащих, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада имущества", - добавил Кодрян.
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