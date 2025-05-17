https://ria.ru/20250517/spetsoperatsiya-2017524941.html

Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 60 боевиков ВСУ

Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 60 боевиков ВСУ - РИА Новости, 17.05.2025

Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 60 боевиков ВСУ

Группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад и уничтожила до 60 военнослужащих, сообщил журналистам начальник пресс-центра... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T05:06:00+03:00

2025-05-17T05:06:00+03:00

2025-05-17T05:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497539_0:96:3074:1825_1920x0_80_0_0_31a88183b6aa0585ffe16c71afe91c11.jpg

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад и уничтожила до 60 военнослужащих, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян. "Группировка войск "Днепр" продолжает выполнять боевые задачи специальной военной операции. Подразделения группировки войск нанесли поражение формированиям механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад, двух бригад территориальной обороны и бригады береговой обороны ВСУ", - сказал Кодрян. Он уточнил, что поражение было нанесено формированиям ВСУ в районах Новоданиловки, Новояковлевки, Каменского, Антоновки и Днепровского. "Уничтожены до 60 военнослужащих, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада имущества", - добавил Кодрян.

https://ria.ru/20250517/spetsoperatsiya-2017524797.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины