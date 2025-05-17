https://ria.ru/20250517/sosny-2017543165.html

Около 11 га леса восстановят под Тюменью участники акции "Сады Памяти"

Около 11 га леса восстановят под Тюменью участники акции "Сады Памяти" - РИА Новости, 17.05.2025

Около 11 га леса восстановят под Тюменью участники акции "Сады Памяти"

Акцию по высадке сеянцев сосны провели в Тюменском лесничестве у деревни Якуши на площади в одиннадцать гектаров, каждое дерево высажено в память поколения... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T11:32:00+03:00

2025-05-17T11:32:00+03:00

2025-05-17T11:32:00+03:00

тюменская область

тюменский район

александр моор

волонтеры победы

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ТЮМЕНЬ, 17 мая – РИА Новости. Акцию по высадке сеянцев сосны провели в Тюменском лесничестве у деревни Якуши на площади в одиннадцать гектаров, каждое дерево высажено в память поколения победителей, сообщил губернатор Александр Моор. "В честь Победы в Великой Отечественной войне много мероприятий проводится в Тюменской области ... И одна из таких акций - это "Сад памяти". Мы с вами высаживаем деревья регулярно, уже очень много лет. Делаем это на участках, которые требуют восстановления, в том числе и после пожаров. Каждое дерево, которое мы посадим, дань уважения и памяти поколению победителей и вклад в развитие региона", ­ – отметил на открытии акции губернатор Александр Моор. В департаменте лесного комплекса региона пояснили, что у деревни Якуши в рамках акции и лесовосстановления на площади в 11,1 гектара будет высажено около 50 тысяч сеянцев-двухлеток сосны обыкновенной, приживаемость которой в местных условиях достигает 80-95 процентов. После высадки за сеянцами в течение восьми лет будут вести уход. В посадке деревьев в память о героях Великой Отечественной войны приняли участие около полутысячи человек, в том числе губернатор, ребята из школьного лесничества, депутаты облдумы, сотрудники областной прокуратуры, администрации Тюменского района, работники лесного хозяйства, а также члены всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", региональных отделений "Фонда защитников Отечества" и "Комитета семей воинов Отечества". Организатором акции выступил департамент лесного комплекса Тюменской области.

https://ria.ru/20250516/investproekty-2017499336.html

тюменский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тюменский район, александр моор, волонтеры победы