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Около 11 га леса восстановят под Тюменью участники акции "Сады Памяти" - РИА Новости, 17.05.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
11:32 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/sosny-2017543165.html
Около 11 га леса восстановят под Тюменью участники акции "Сады Памяти"
Около 11 га леса восстановят под Тюменью участники акции "Сады Памяти" - РИА Новости, 17.05.2025
Около 11 га леса восстановят под Тюменью участники акции "Сады Памяти"
Акцию по высадке сеянцев сосны провели в Тюменском лесничестве у деревни Якуши на площади в одиннадцать гектаров, каждое дерево высажено в память поколения... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T11:32:00+03:00
2025-05-17T11:32:00+03:00
тюменская область
тюменский район
александр моор
волонтеры победы
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ТЮМЕНЬ, 17 мая – РИА Новости. Акцию по высадке сеянцев сосны провели в Тюменском лесничестве у деревни Якуши на площади в одиннадцать гектаров, каждое дерево высажено в память поколения победителей, сообщил губернатор Александр Моор. "В честь Победы в Великой Отечественной войне много мероприятий проводится в Тюменской области ... И одна из таких акций - это "Сад памяти". Мы с вами высаживаем деревья регулярно, уже очень много лет. Делаем это на участках, которые требуют восстановления, в том числе и после пожаров. Каждое дерево, которое мы посадим, дань уважения и памяти поколению победителей и вклад в развитие региона", ­ – отметил на открытии акции губернатор Александр Моор. В департаменте лесного комплекса региона пояснили, что у деревни Якуши в рамках акции и лесовосстановления на площади в 11,1 гектара будет высажено около 50 тысяч сеянцев-двухлеток сосны обыкновенной, приживаемость которой в местных условиях достигает 80-95 процентов. После высадки за сеянцами в течение восьми лет будут вести уход. В посадке деревьев в память о героях Великой Отечественной войны приняли участие около полутысячи человек, в том числе губернатор, ребята из школьного лесничества, депутаты облдумы, сотрудники областной прокуратуры, администрации Тюменского района, работники лесного хозяйства, а также члены всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", региональных отделений "Фонда защитников Отечества" и "Комитета семей воинов Отечества". Организатором акции выступил департамент лесного комплекса Тюменской области.
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тюменский район, александр моор, волонтеры победы
Тюменская область, Тюменский район, Александр Моор, Волонтеры Победы
Около 11 га леса восстановят под Тюменью участники акции "Сады Памяти"

Акцию по высадке сеянцев сосны провели у деревни Якуши в Тюменской области

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор
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ТЮМЕНЬ, 17 мая – РИА Новости. Акцию по высадке сеянцев сосны провели в Тюменском лесничестве у деревни Якуши на площади в одиннадцать гектаров, каждое дерево высажено в память поколения победителей, сообщил губернатор Александр Моор.
"В честь Победы в Великой Отечественной войне много мероприятий проводится в Тюменской области ... И одна из таких акций - это "Сад памяти". Мы с вами высаживаем деревья регулярно, уже очень много лет. Делаем это на участках, которые требуют восстановления, в том числе и после пожаров. Каждое дерево, которое мы посадим, дань уважения и памяти поколению победителей и вклад в развитие региона", ­ – отметил на открытии акции губернатор Александр Моор.
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
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16 мая, 21:10
В департаменте лесного комплекса региона пояснили, что у деревни Якуши в рамках акции и лесовосстановления на площади в 11,1 гектара будет высажено около 50 тысяч сеянцев-двухлеток сосны обыкновенной, приживаемость которой в местных условиях достигает 80-95 процентов. После высадки за сеянцами в течение восьми лет будут вести уход.
В посадке деревьев в память о героях Великой Отечественной войны приняли участие около полутысячи человек, в том числе губернатор, ребята из школьного лесничества, депутаты облдумы, сотрудники областной прокуратуры, администрации Тюменского района, работники лесного хозяйства, а также члены всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", региональных отделений "Фонда защитников Отечества" и "Комитета семей воинов Отечества". Организатором акции выступил департамент лесного комплекса Тюменской области.
 
Тюменская областьТюменский районАлександр МоорВолонтеры Победы
 
 
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