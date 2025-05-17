https://ria.ru/20250517/slavyansk-2017522891.html

Пушилин назвал город, освобождение которого критически важно для ДНР

Пушилин назвал город, освобождение которого критически важно для ДНР - РИА Новости, 17.05.2025

Пушилин назвал город, освобождение которого критически важно для ДНР

Только освобождение Славянска и восстановление канала Северский Донец — Донбасс позволит полноценно обеспечить ДНР водой, заявил РИА Новости на форуме "Россия — РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T03:43:00+03:00

2025-05-17T03:43:00+03:00

2025-05-17T10:53:00+03:00

славянск

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

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КАЗАНЬ, 17 мая — РИА Новости. Только освобождение Славянска и восстановление канала Северский Донец — Донбасс позволит полноценно обеспечить ДНР водой, заявил РИА Новости на форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum" глава республики Денис Пушилин."Говорить о полном обеспечении нашего региона водой мы сможем только после освобождения Славянска и восстановления искусственного канала Северский Донец — Донбасс", — сказал он.Пушилин назвал этот канал сложным гидротехническим сооружением. После освобождения, отметил он, предстоит восстановить шесть водоподъемных насосных станций, разрушенных ВСУ.По его словам, ситуация остается сложной, строительство водовода Дон — Донбасс позволило не допустить гуманитарной катастрофы, но покрыть более половины потребностей региона в воде он не может. Строительство второй нити этого водовода, уточнил Пушилин, это всего лишь один из вариантов, который прорабатывается одновременно с другими. "Прорабатываются все дополнительные варианты, которые могут стабилизировать ситуацию. На этом делаем основной акцент, чтобы сейчас была возможность, пусть даже с подачей воды по графикам, пусть даже с определенными ограничениями, но создать стабильность в плане подачи воды", — заключил он.Водовод Дон — Северский Донец — Донбасс протяженностью 200 километров проложен через Ростовскую область и ДНР. Для изготовления 400 километров труб круглосуточно работали пять металлургических заводов, которые изготовили 170 тысяч тонн продукции. ХVI международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Указом президента с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.

https://ria.ru/20250516/dnr-2017397436.html

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славянск

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славянск, донецкая народная республика, россия, денис пушилин