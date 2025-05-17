Пушилин назвал город, освобождение которого критически важно для ДНР
Пушилин: только освобождение Славянска позволит обеспечить ДНР водой
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин на форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum"
Глава ДНР Денис Пушилин на форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum"
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КАЗАНЬ, 17 мая — РИА Новости. Только освобождение Славянска и восстановление канала Северский Донец — Донбасс позволит полноценно обеспечить ДНР водой, заявил РИА Новости на форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum" глава республики Денис Пушилин.
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"Говорить о полном обеспечении нашего региона водой мы сможем только после освобождения Славянска и восстановления искусственного канала Северский Донец — Донбасс", — сказал он.
Пушилин назвал этот канал сложным гидротехническим сооружением. После освобождения, отметил он, предстоит восстановить шесть водоподъемных насосных станций, разрушенных ВСУ.
По его словам, ситуация остается сложной, строительство водовода Дон — Донбасс позволило не допустить гуманитарной катастрофы, но покрыть более половины потребностей региона в воде он не может. Строительство второй нити этого водовода, уточнил Пушилин, это всего лишь один из вариантов, который прорабатывается одновременно с другими.
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"Прорабатываются все дополнительные варианты, которые могут стабилизировать ситуацию. На этом делаем основной акцент, чтобы сейчас была возможность, пусть даже с подачей воды по графикам, пусть даже с определенными ограничениями, но создать стабильность в плане подачи воды", — заключил он.
Водовод Дон — Северский Донец — Донбасс протяженностью 200 километров проложен через Ростовскую область и ДНР. Для изготовления 400 километров труб круглосуточно работали пять металлургических заводов, которые изготовили 170 тысяч тонн продукции.
ХVI международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Указом президента с 2023 года форум получил федеральный статус.
РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.