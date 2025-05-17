https://ria.ru/20250517/siriya-2017627849.html

В МО Сирии дали предупреждение вооруженным группировкам

В МО Сирии дали предупреждение вооруженным группировкам - РИА Новости, 17.05.2025

В МО Сирии дали предупреждение вооруженным группировкам

Вооруженные группировки, которые еще не интегрировались в состав министерства обороны Сирии, должны сделать это в течение десяти дней, любая задержка потребует... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T22:47:00+03:00

2025-05-17T22:47:00+03:00

2025-05-17T22:47:00+03:00

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сирия

дамаск (город)

башар асад

ахмед аш-шараа

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КАИР, 17 мая - РИА Новости. Вооруженные группировки, которые еще не интегрировались в состав министерства обороны Сирии, должны сделать это в течение десяти дней, любая задержка потребует принятия мер в соответствии с законами, заявил министр обороны страны Мурхаф Абу Касра. "Сразу после освобождения Сирии мы начали работу по интеграции всех военных подразделений в единую институциональную структуру. Сегодня мы сообщаем нашему народу, что все подразделения интегрированы в состав министерства обороны Сирии", - написал Абу Касра в соцсети X, выразив благодарность всем командирам и солдатам подразделений. При этом он подчеркнул "необходимость присоединения к министерству всех оставшихся небольших военных группировок в течение десяти дней с даты этого заявления" для завершения "усилий по объединению и организации". Абу Касра добавил, что любая задержка потребует принятия соответствующих мер в соответствии с действующими в стране законами. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода. В конце марта был сформирован состав нового сирийского правительства.

https://ria.ru/20250307/storonniki-2003517606.html

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в мире, сирия, дамаск (город), башар асад, ахмед аш-шараа