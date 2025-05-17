В МО Сирии дали предупреждение вооруженным группировкам
Глава МО Сирии Касра: вооруженным группировкам нужно интегрироваться в армию
© AP Photo / Hussein MallaБоец сирийской оппозиции
© AP Photo / Hussein Malla
Боец сирийской оппозиции. Архивное фото
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КАИР, 17 мая - РИА Новости. Вооруженные группировки, которые еще не интегрировались в состав министерства обороны Сирии, должны сделать это в течение десяти дней, любая задержка потребует принятия мер в соответствии с законами, заявил министр обороны страны Мурхаф Абу Касра.
"Сразу после освобождения Сирии мы начали работу по интеграции всех военных подразделений в единую институциональную структуру. Сегодня мы сообщаем нашему народу, что все подразделения интегрированы в состав министерства обороны Сирии", - написал Абу Касра в соцсети X, выразив благодарность всем командирам и солдатам подразделений.
При этом он подчеркнул "необходимость присоединения к министерству всех оставшихся небольших военных группировок в течение десяти дней с даты этого заявления" для завершения "усилий по объединению и организации".
Абу Касра добавил, что любая задержка потребует принятия соответствующих мер в соответствии с действующими в стране законами.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода. В конце марта был сформирован состав нового сирийского правительства.