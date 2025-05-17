https://ria.ru/20250517/shiveluch-2017540248.html
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столбы пепла
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столбы пепла - РИА Новости, 17.05.2025
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столбы пепла
Вулкан Шивелуч на Камчатке дважды за день выбросил столбы пепла на высоту 8 и 8,5 километров над уровнем моря, сообщается в telegram-канале Института... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T10:18:00+03:00
2025-05-17T10:18:00+03:00
2025-05-17T10:38:00+03:00
шивелуч
камчатка
усть-камчатский район
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26805/63/268056369_0:48:801:498_1920x0_80_0_0_35cb2e373953df0cc6b7efc91fc05484.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 мая – РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке дважды за день выбросил столбы пепла на высоту 8 и 8,5 километров над уровнем моря, сообщается в telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Утром эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 8 километров над уровнем моря. Шлейф протянулся на 200 километров на северо-восток от вулкана. Позднее произошел еще один выброс пепла на высоту 8,5 километров над уровнем моря. Шлейф протянулся на 35 километров на северо-северо-восток от вулкана", - говорится в сообщении. Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок. Шивелуч расположен на расстоянии 50 километров к северу от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20250516/kamchatka-2017245173.html
шивелуч
камчатка
усть-камчатский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26805/63/268056369_36:0:764:546_1920x0_80_0_0_8a13dfb78529882d16e5c8ffd3fd0074.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шивелуч, камчатка, усть-камчатский район, российская академия наук
Шивелуч, Камчатка, Усть-Камчатский район, Российская академия наук
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столбы пепла
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла на высоту 8 и 8,5 километра