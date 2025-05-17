https://ria.ru/20250517/shiveluch-2017540248.html

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столбы пепла

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столбы пепла - РИА Новости, 17.05.2025

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столбы пепла

Вулкан Шивелуч на Камчатке дважды за день выбросил столбы пепла на высоту 8 и 8,5 километров над уровнем моря, сообщается в telegram-канале Института... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T10:18:00+03:00

2025-05-17T10:18:00+03:00

2025-05-17T10:38:00+03:00

шивелуч

камчатка

усть-камчатский район

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/26805/63/268056369_0:48:801:498_1920x0_80_0_0_35cb2e373953df0cc6b7efc91fc05484.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 мая – РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке дважды за день выбросил столбы пепла на высоту 8 и 8,5 километров над уровнем моря, сообщается в telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Утром эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 8 километров над уровнем моря. Шлейф протянулся на 200 километров на северо-восток от вулкана. Позднее произошел еще один выброс пепла на высоту 8,5 километров над уровнем моря. Шлейф протянулся на 35 километров на северо-северо-восток от вулкана", - говорится в сообщении. Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок. Шивелуч расположен на расстоянии 50 километров к северу от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20250516/kamchatka-2017245173.html

шивелуч

камчатка

усть-камчатский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шивелуч, камчатка, усть-камчатский район, российская академия наук