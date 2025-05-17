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На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столбы пепла - РИА Новости, 17.05.2025
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10:18 17.05.2025 (обновлено: 10:38 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/shiveluch-2017540248.html
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столбы пепла
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столбы пепла - РИА Новости, 17.05.2025
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столбы пепла
Вулкан Шивелуч на Камчатке дважды за день выбросил столбы пепла на высоту 8 и 8,5 километров над уровнем моря, сообщается в telegram-канале Института... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T10:18:00+03:00
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шивелуч
камчатка
усть-камчатский район
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 мая – РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке дважды за день выбросил столбы пепла на высоту 8 и 8,5 километров над уровнем моря, сообщается в telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Утром эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 8 километров над уровнем моря. Шлейф протянулся на 200 километров на северо-восток от вулкана. Позднее произошел еще один выброс пепла на высоту 8,5 километров над уровнем моря. Шлейф протянулся на 35 километров на северо-северо-восток от вулкана", - говорится в сообщении. Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок. Шивелуч расположен на расстоянии 50 километров к северу от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20250516/kamchatka-2017245173.html
шивелуч
камчатка
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шивелуч, камчатка, усть-камчатский район, российская академия наук
Шивелуч, Камчатка, Усть-Камчатский район, Российская академия наук
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столбы пепла

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла на высоту 8 и 8,5 километра

© Фото : NASA/JSCВулкан Шивелуч
Вулкан Шивелуч - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Фото : NASA/JSC
Вулкан Шивелуч. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 мая – РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке дважды за день выбросил столбы пепла на высоту 8 и 8,5 километров над уровнем моря, сообщается в telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Утром эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 8 километров над уровнем моря. Шлейф протянулся на 200 километров на северо-восток от вулкана. Позднее произошел еще один выброс пепла на высоту 8,5 километров над уровнем моря. Шлейф протянулся на 35 километров на северо-северо-восток от вулкана", - говорится в сообщении.
Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок. Шивелуч расположен на расстоянии 50 километров к северу от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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ШивелучКамчаткаУсть-Камчатский районРоссийская академия наук
 
 
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