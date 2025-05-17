https://ria.ru/20250517/sberbank-2017546084.html

В Сбербанке рассказали о поведении пользователей исламского банкинга

В Сбербанке рассказали о поведении пользователей исламского банкинга - РИА Новости, 17.05.2025

В Сбербанке рассказали о поведении пользователей исламского банкинга

Все пользователи исламского банкинга в Чечне, Дагестане, Татарстане, Башкирии и Москве ведут себя по-разному, единого профиля и портрета такого клиента нет,... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T11:54:00+03:00

2025-05-17T11:54:00+03:00

2025-05-17T11:54:00+03:00

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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Все пользователи исламского банкинга в Чечне, Дагестане, Татарстане, Башкирии и Москве ведут себя по-разному, единого профиля и портрета такого клиента нет, рассказал в интервью РИА Новости старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев в рамках KazanForum. Двухлетний эксперимент по развитию исламского банкинга ("партнерского финансирования") проводится в России с 1 сентября 2023 года на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. Группа депутатов и сенаторов в марте внесла в Госдуму законопроект о продлении эксперимента еще на три года. "Да, мы это изучали и получили разные результаты в разных регионах. Чечня, Дагестан, Татарстан, Башкирия и Москва ведут себя по-разному, единого профиля и портрета клиента нет", - сказал Ганеев, отвечая на вопрос о том, каков портрет пользователя исламским банкингом. По его словам, на Кавказе у клиентов больше вопросов с точки зрения легитимизации. Там спрашивают, за счет чего доход, есть ли фетва (специальный сертификат на соответствие стандартам исламского финансирования) и чья она, какой ученый ее выдал и так далее. При этом в Татарстане и Башкирии более прикладное поведение, а мигранты - вообще отдельная категория клиентов со своими потребностями, причем в разных регионах они тоже разные, подытожил Ганеев. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

https://ria.ru/20250517/sberbank-2017531816.html

https://ria.ru/20250515/aksakov-2017136588.html

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москва, россия, кавказ, олег ганеев, сбербанк россии, госдума рф