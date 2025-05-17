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В Сбербанке прокомментировали эксперимент по развитию исламского банкинга - РИА Новости, 17.05.2025
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08:15 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/sberbank-2017531816.html
В Сбербанке прокомментировали эксперимент по развитию исламского банкинга
В Сбербанке прокомментировали эксперимент по развитию исламского банкинга - РИА Новости, 17.05.2025
В Сбербанке прокомментировали эксперимент по развитию исламского банкинга
Исламский банкинг не конкурент традиционному банкингу, а взаимодополнение и дополнительная "донастройка", сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T08:15:00+03:00
2025-05-17T08:15:00+03:00
экономика
технологии
россия
казань
олег ганеев
сбербанк россии
госдума рф
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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Исламский банкинг не конкурент традиционному банкингу, а взаимодополнение и дополнительная "донастройка", сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев в рамках KazanForum. Двухлетний эксперимент по развитию исламского банкинга ("партнерского финансирования") проводится в России с 1 сентября 2023 на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. Группа депутатов и сенаторов в марте внесла в Госдуму законопроект о продлении эксперимента еще на три года. "Это не конкурент, а дополнительная донастройка под сегмент, который предъявляет особые требования. Это соответствует принципам справедливости, прозрачности, доверия и лежит в основе самой идеи", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Причем в России у исламского банкинга достаточно большая потенциальная аудитория, которая растет за счет внутренних факторов и миграции, также отметил Ганеев. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
https://ria.ru/20250516/ekonomika-2017505493.html
https://ria.ru/20250515/aksakov-2017136588.html
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экономика, технологии, россия, казань, олег ганеев, сбербанк россии, госдума рф
Экономика, Технологии, Россия, Казань, Олег Ганеев, Сбербанк России, Госдума РФ
В Сбербанке прокомментировали эксперимент по развитию исламского банкинга

Ганеев: исламский банкинг не конкурент традиционным банкам, а донастройка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Сбербанка
Вывеска Сбербанка - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Исламский банкинг не конкурент традиционному банкингу, а взаимодополнение и дополнительная "донастройка", сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев в рамках KazanForum.
Двухлетний эксперимент по развитию исламского банкинга ("партнерского финансирования") проводится в России с 1 сентября 2023 на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. Группа депутатов и сенаторов в марте внесла в Госдуму законопроект о продлении эксперимента еще на три года.
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"Это не конкурент, а дополнительная донастройка под сегмент, который предъявляет особые требования. Это соответствует принципам справедливости, прозрачности, доверия и лежит в основе самой идеи", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Причем в России у исламского банкинга достаточно большая потенциальная аудитория, которая растет за счет внутренних факторов и миграции, также отметил Ганеев.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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ЭкономикаТехнологииРоссияКазаньОлег ГанеевСбербанк РоссииГосдума РФ
 
 
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