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Фицо поддержит референдум об отмене санкций против России, если его объявят - РИА Новости, 17.05.2025
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18:44 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/sanktsii-2017598777.html
Фицо поддержит референдум об отмене санкций против России, если его объявят
Фицо поддержит референдум об отмене санкций против России, если его объявят - РИА Новости, 17.05.2025
Фицо поддержит референдум об отмене санкций против России, если его объявят
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддержит референдум об отмене в республике санкций против России, если он будет объявлен. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T18:44:00+03:00
2025-05-17T18:44:00+03:00
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роберт фицо
санкции в отношении россии
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БРАТИСЛАВА, 17 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддержит референдум об отмене в республике санкций против России, если он будет объявлен. Активисты в Словакии в начале мая передали в канцелярию президента республики петицию о референдуме об отмене санкций против России, сообщал корреспондент РИА Новости. Лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец заявил, что собрать удалось 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах. "Если такой референдум будет, то я его спокойно поддержу, говорю за себя", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги". Он подверг критике то, что Европейский союз говорит о новых санкциях в то время, когда начались переговоры по урегулировании ситуации на Украине. Авторы петиции предлагают провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?" Глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота ранее говорил, что необходимо стремиться если не полностью остановить, то хотя бы минимизировать негативное влияние на Словакию санкций, которые были введены европейскими странами против России. Согласно словацкому законодательству, чтобы провести референдум в республике, где проживают порядка 5,5 миллиона человек, необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей. Ранее активисты словацкого гражданского объединения "Брат за брата" передали президенту Словакии свою петицию для проведения референдума об отмене санкций против РФ, ее подписали в республике более 450 тысяч человек при необходимых 350 тысячах. Однако эта петиция не соответствовала требованиям об объявлении референдума в Словакии, поскольку не содержала вопроса для него.
https://ria.ru/20250428/petitsiya-2013754349.html
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в мире, словакия, россия, украина, роберт фицо, санкции в отношении россии
В мире, Словакия, Россия, Украина, Роберт Фицо, Санкции в отношении России
Фицо поддержит референдум об отмене санкций против России, если его объявят

Фицо: я поддержу референдум об отмене санкций против России, если его объявят

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 17 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддержит референдум об отмене в республике санкций против России, если он будет объявлен.
Активисты в Словакии в начале мая передали в канцелярию президента республики петицию о референдуме об отмене санкций против России, сообщал корреспондент РИА Новости. Лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец заявил, что собрать удалось 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах.
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"Если такой референдум будет, то я его спокойно поддержу, говорю за себя", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги".
Он подверг критике то, что Европейский союз говорит о новых санкциях в то время, когда начались переговоры по урегулировании ситуации на Украине.
Авторы петиции предлагают провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?" Глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота ранее говорил, что необходимо стремиться если не полностью остановить, то хотя бы минимизировать негативное влияние на Словакию санкций, которые были введены европейскими странами против России.
Согласно словацкому законодательству, чтобы провести референдум в республике, где проживают порядка 5,5 миллиона человек, необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей.
Ранее активисты словацкого гражданского объединения "Брат за брата" передали президенту Словакии свою петицию для проведения референдума об отмене санкций против РФ, ее подписали в республике более 450 тысяч человек при необходимых 350 тысячах. Однако эта петиция не соответствовала требованиям об объявлении референдума в Словакии, поскольку не содержала вопроса для него.
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