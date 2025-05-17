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Штурмовик "Центра" рассказал, как три дня корректировал огонь по ВСУ - РИА Новости, 17.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:38 17.05.2025 (обновлено: 19:01 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/rossiya-2017591120.html
Штурмовик "Центра" рассказал, как три дня корректировал огонь по ВСУ
Штурмовик "Центра" рассказал, как три дня корректировал огонь по ВСУ - РИА Новости, 17.05.2025
Штурмовик "Центра" рассказал, как три дня корректировал огонь по ВСУ
Штурмовик 242-го мотострелкового полка группировки ВС РФ "Центр" Дмитрий Бородавко рассказал РИА Новости, что при освобождении населенного пункта Александрополь РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T18:38:00+03:00
2025-05-17T19:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Штурмовик 242-го мотострелкового полка группировки ВС РФ "Центр" Дмитрий Бородавко рассказал РИА Новости, что при освобождении населенного пункта Александрополь в ДНР, пробившись к позициям ВСУ, закрепился там и три дня из укрытия корректировал огонь по противнику."Я, получается, оказался у них на позициях. Лежал три дня там, не ел, не пил, корректировал "птицы" (БПЛА - ред.), корректировал, откуда работает миномёт, корректировал, сколько их идёт, где они работают, на каком расстоянии, на какой дистанции, вот таким образом мы их всех победили", - рассказал он агентству.По его словам, он с товарищем выдвинулся вперед после зачистки вражеских блиндажей в районе Александрополя."Сидели на глазах... Противник подошел к нам. Но я спрятался очень хорошо, палкой себе яму выкопал, лопату, как оказалось, мы в пути случайно потеряли. Выкопал себе палкой лежанку, окопался. Получается так, что немножко мы все-таки подспалились (были замечены противником - ред), шесть человек начали работать по нам... Товарищ мой, позывной "Шапка", отработал по противнику, противник стал "200" (был ликвидирован - ред.), ну, "Шапка" немного откатился (отступил - ред.)", - пояснил Бородавко.Военнослужащий добавил, что боевики ВСУ пытались атаковать российских штурмовиков со стороны полей, предполагая, что те ожидают нападения из лесопосадки, но противник был вовремя замечен."Отработали, все ребята молодцы. Назад никто не шел, весь противник остался там", - сказал собеседник агентства.После выполнения боевой задачи, при отходе, Бородавко получил ранение в результате атаки вражеского БПЛА.Минобороны РФ в субботу сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20250514/spetsoperatsiya-2016791259.html
https://ria.ru/20250517/aleksandropol-2017552508.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Штурмовик "Центра" рассказал, как три дня корректировал огонь по ВСУ

Штурмовик Бородавко заявил, что три дня корректировал огонь по ВСУ из укрытия

© Минобороны РоссииДмитрий Бородавко
Дмитрий Бородавко - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Минобороны России
Дмитрий Бородавко
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Штурмовик 242-го мотострелкового полка группировки ВС РФ "Центр" Дмитрий Бородавко рассказал РИА Новости, что при освобождении населенного пункта Александрополь в ДНР, пробившись к позициям ВСУ, закрепился там и три дня из укрытия корректировал огонь по противнику.
"Я, получается, оказался у них на позициях. Лежал три дня там, не ел, не пил, корректировал "птицы" (БПЛА - ред.), корректировал, откуда работает миномёт, корректировал, сколько их идёт, где они работают, на каком расстоянии, на какой дистанции, вот таким образом мы их всех победили", - рассказал он агентству.
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По его словам, он с товарищем выдвинулся вперед после зачистки вражеских блиндажей в районе Александрополя.
"Сидели на глазах... Противник подошел к нам. Но я спрятался очень хорошо, палкой себе яму выкопал, лопату, как оказалось, мы в пути случайно потеряли. Выкопал себе палкой лежанку, окопался. Получается так, что немножко мы все-таки подспалились (были замечены противником - ред), шесть человек начали работать по нам... Товарищ мой, позывной "Шапка", отработал по противнику, противник стал "200" (был ликвидирован - ред.), ну, "Шапка" немного откатился (отступил - ред.)", - пояснил Бородавко.
Военнослужащий добавил, что боевики ВСУ пытались атаковать российских штурмовиков со стороны полей, предполагая, что те ожидают нападения из лесопосадки, но противник был вовремя замечен.
"Отработали, все ребята молодцы. Назад никто не шел, весь противник остался там", - сказал собеседник агентства.
После выполнения боевой задачи, при отходе, Бородавко получил ранение в результате атаки вражеского БПЛА.
Минобороны РФ в субботу сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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