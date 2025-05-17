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В Татарстане назвали проблемы при сертификации продуктов "халяль"

В Татарстане назвали проблемы при сертификации продуктов "халяль" - РИА Новости, 17.05.2025

В Татарстане назвали проблемы при сертификации продуктов "халяль"

Председатель Комитета по стандарту "халяль" Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Аббяс Шляпошников сообщил РИА Новости, что серьёзными... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T16:29:00+03:00

2025-05-17T16:29:00+03:00

2025-05-17T16:29:00+03:00

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Председатель Комитета по стандарту "халяль" Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Аббяс Шляпошников сообщил РИА Новости, что серьёзными проблемами при сертификации продуктов "халяль" (разрешенных с точки зрения ислама) в РФ и во всем мире являются отсутствие единого стандарта и регламентирующего органа. "Проблемы, с которыми сталкиваются духовные управления мусульман РФ при сертификации "халяль", - это отсутствие единого органа, стандарта и консультативной площадки. В РФ как грибы после дождя растут т.н. "независимые" от духовных управлений мусульман "органы по сертификации". Но у них нет достаточных компетенций. Как следствие, из-за недобросовестных участников рынка потребительское доверие к маркировке "халяль" снижается", - рассказал в субботу Шляпошников после подписания Меморандумов о взаимном признании стандарта "халяль" Комитета ДУМ РТ с ведомствами Киргизии, Казахстана и Белорусии на XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025". Шляпошников отметил, что сегодня есть разногласия и разночтения в стандартах "халяль" в странах мусульманского мира. "Казанский форум как раз призван решить многие вопросы в этом направлении, но проблемы в сфере "халяль", касающиеся экспорта российской продукции, в рамках одного лишь форума решить сложно. Нужна поддержка министерств и ведомств. Необходимо продолжить диалог с аккредитующими органами в странах Персидского залива, Африки, северной Африки, Юго-Восточной Азии и других регионов", - сказал он. По его словам, на форуме в Казани Комитет по стандарту халяль ДУМ РТ также подписал Меморандум с Аккредитационным центром Совета сотрудничества арабских государств Залива и Йеменской Республики. "Эти шаги призваны решить насущные проблемы мирового рынка халяль. Но пока вопросов больше, чем ответов", - сказал Шляпошников .

https://ria.ru/20250514/kazan-2016891313.html

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