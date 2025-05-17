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В России зафиксировали рекордный спрос на косметику из Южной Кореи - РИА Новости, 17.05.2025
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08:02 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/rossija-2017530961.html
В России зафиксировали рекордный спрос на косметику из Южной Кореи
В России зафиксировали рекордный спрос на косметику из Южной Кореи - РИА Новости, 17.05.2025
В России зафиксировали рекордный спрос на косметику из Южной Кореи
Россия в апреле приобрела у Южной Кореи косметики на рекордные для двусторонней торговли 35,8 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T08:02:00+03:00
2025-05-17T08:02:00+03:00
экономика
россия
южная корея
китай
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия в апреле приобрела у Южной Кореи косметики на рекордные для двусторонней торговли 35,8 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. Закупки выросли примерно на четверть как в годовом, так и в месячном выражениях. Предыдущий максимум был в ноябре 2024 года на уровне 35 миллионов долларов. Главным образом российские компании ввозили из Южной Кореи средства для ухода за кожей - на 33,3 миллиона долларов. Также были значительные поставки средств для макияжа глаз (1,2 миллиона долларов) и губ (982 тысячи долларов). Россия по итогам апреля поднялась на четвертое место среди основных покупателей корейской косметики, при этом еще месяцем ранее была шестой. Больше покупали только Китай - на 184,6 миллиона долларов, США - 150,3 миллиона, а также Япония - 74,5 миллиона.
https://ria.ru/20250510/kosmetika-2016163606.html
россия
южная корея
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экономика, россия, южная корея, китай
Экономика, Россия, Южная Корея, Китай
В России зафиксировали рекордный спрос на косметику из Южной Кореи

Россия в апреле закупила у Южной Кореи косметику на рекордные 35 млн долларов

© Фото : Pexels/Yan Krukov Уход за кожей вокруг глаз
Уход за кожей вокруг глаз - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Фото : Pexels/Yan Krukov
Уход за кожей вокруг глаз . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия в апреле приобрела у Южной Кореи косметики на рекордные для двусторонней торговли 35,8 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
Закупки выросли примерно на четверть как в годовом, так и в месячном выражениях. Предыдущий максимум был в ноябре 2024 года на уровне 35 миллионов долларов.
Главным образом российские компании ввозили из Южной Кореи средства для ухода за кожей - на 33,3 миллиона долларов. Также были значительные поставки средств для макияжа глаз (1,2 миллиона долларов) и губ (982 тысячи долларов).
Россия по итогам апреля поднялась на четвертое место среди основных покупателей корейской косметики, при этом еще месяцем ранее была шестой. Больше покупали только Китай - на 184,6 миллиона долларов, США - 150,3 миллиона, а также Япония - 74,5 миллиона.
Магазин косметики - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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10 мая, 09:04
 
ЭкономикаРоссияЮжная КореяКитай
 
 
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