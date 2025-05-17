https://ria.ru/20250517/rossija-2017530961.html

В России зафиксировали рекордный спрос на косметику из Южной Кореи

В России зафиксировали рекордный спрос на косметику из Южной Кореи - РИА Новости, 17.05.2025

В России зафиксировали рекордный спрос на косметику из Южной Кореи

Россия в апреле приобрела у Южной Кореи косметики на рекордные для двусторонней торговли 35,8 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T08:02:00+03:00

2025-05-17T08:02:00+03:00

2025-05-17T08:02:00+03:00

экономика

россия

южная корея

китай

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия в апреле приобрела у Южной Кореи косметики на рекордные для двусторонней торговли 35,8 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. Закупки выросли примерно на четверть как в годовом, так и в месячном выражениях. Предыдущий максимум был в ноябре 2024 года на уровне 35 миллионов долларов. Главным образом российские компании ввозили из Южной Кореи средства для ухода за кожей - на 33,3 миллиона долларов. Также были значительные поставки средств для макияжа глаз (1,2 миллиона долларов) и губ (982 тысячи долларов). Россия по итогам апреля поднялась на четвертое место среди основных покупателей корейской косметики, при этом еще месяцем ранее была шестой. Больше покупали только Китай - на 184,6 миллиона долларов, США - 150,3 миллиона, а также Япония - 74,5 миллиона.

https://ria.ru/20250510/kosmetika-2016163606.html

россия

южная корея

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, южная корея, китай