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Росавиация назвала жесткую посадку вертолета в Подмосковье аварией - РИА Новости, 17.05.2025
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20:25 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/rosaviatsija-2017613952.html
Росавиация назвала жесткую посадку вертолета в Подмосковье аварией
Росавиация назвала жесткую посадку вертолета в Подмосковье аварией - РИА Новости, 17.05.2025
Росавиация назвала жесткую посадку вертолета в Подмосковье аварией
Росавиация классифицировала жесткую посадку вертолета Robinson в Одинцовском районе Московской области как аварию, говорится в сообщении в Telegram-канале... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T20:25:00+03:00
2025-05-17T20:25:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
одинцовский район
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Росавиация классифицировала жесткую посадку вертолета Robinson в Одинцовском районе Московской области как аварию, говорится в сообщении в Telegram-канале официального представителя ведомства Артема Кореняко. Ранее Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ информировало, что вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Одинцовском районе Московской области, он получил повреждения, пилот не пострадал. "Росавиация классифицировала сегодняшнюю жесткую посадку частного вертолета R66 в Подмосковье как аварию. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Центрального МТУ Росавиации. Ключевая цель расследования - установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20250110/vertolet-1993165023.html
московская область (подмосковье)
одинцовский район
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), одинцовский район, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Одинцовский район, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет
Росавиация назвала жесткую посадку вертолета в Подмосковье аварией

Росавиация назвала жесткую посадку вертолета Robinson в Подмосковье аварией

CC BY 2.0 / D. Miller / Robinson R44 IIВертолет Robinson R44 II
Вертолет Robinson R44 II - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
CC BY 2.0 / D. Miller / Robinson R44 II
Вертолет Robinson R44 II. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Росавиация классифицировала жесткую посадку вертолета Robinson в Одинцовском районе Московской области как аварию, говорится в сообщении в Telegram-канале официального представителя ведомства Артема Кореняко.
Ранее Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ информировало, что вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Одинцовском районе Московской области, он получил повреждения, пилот не пострадал.
"Росавиация классифицировала сегодняшнюю жесткую посадку частного вертолета R66 в Подмосковье как аварию. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Центрального МТУ Росавиации. Ключевая цель расследования - установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем", - сказано в сообщении.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Одинцовский районРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Следственный комитет России (СК РФ)Межгосударственный авиационный комитет
 
 
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