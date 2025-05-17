https://ria.ru/20250517/rosaviatsija-2017613952.html

Росавиация назвала жесткую посадку вертолета в Подмосковье аварией

Росавиация назвала жесткую посадку вертолета в Подмосковье аварией - РИА Новости, 17.05.2025

Росавиация назвала жесткую посадку вертолета в Подмосковье аварией

Росавиация классифицировала жесткую посадку вертолета Robinson в Одинцовском районе Московской области как аварию, говорится в сообщении в Telegram-канале... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T20:25:00+03:00

2025-05-17T20:25:00+03:00

2025-05-17T20:25:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

одинцовский район

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Росавиация классифицировала жесткую посадку вертолета Robinson в Одинцовском районе Московской области как аварию, говорится в сообщении в Telegram-канале официального представителя ведомства Артема Кореняко. Ранее Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ информировало, что вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Одинцовском районе Московской области, он получил повреждения, пилот не пострадал. "Росавиация классифицировала сегодняшнюю жесткую посадку частного вертолета R66 в Подмосковье как аварию. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Центрального МТУ Росавиации. Ключевая цель расследования - установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20250110/vertolet-1993165023.html

московская область (подмосковье)

одинцовский район

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), одинцовский район, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет