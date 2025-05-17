https://ria.ru/20250517/putin-2017622500.html

Путин поручил уточнить программы поддержки бизнеса в Арктической зоне

Путин поручил уточнить программы поддержки бизнеса в Арктической зоне - РИА Новости, 17.05.2025

Путин поручил уточнить программы поддержки бизнеса в Арктической зоне

Президент России Владимир Путин поручил уточнить параметры программ поддержки малого и среднего предпринимательства для развития сервисной экономики в... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T21:39:00+03:00

2025-05-17T21:39:00+03:00

2025-05-17T21:39:00+03:00

экономика

россия

мурманск

владимир путин

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил уточнить параметры программ поддержки малого и среднего предпринимательства для развития сервисной экономики в населенных пунктах Арктической зоны, сообщается на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Мурманск, которая состоялась 27 марта. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... в целях развития сервисной экономики в населенных пунктах Арктической зоны Российской Федерации уточнить параметры программ поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе расширить список приоритетных отраслей экономики", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения этого поручения - 1 июля 2025 года, указано в документе.

https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html

россия

мурманск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, мурманск, владимир путин