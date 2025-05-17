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Путин поручил создать СП для перевозки грузов по Трансарктическому коридору
Путин поручил создать СП для перевозки грузов по Трансарктическому коридору - РИА Новости, 17.05.2025
Путин поручил создать СП для перевозки грузов по Трансарктическому коридору
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос создания совместных организаций с иностранным участием для перевозки грузов по Трансарктическому... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T21:16:00+03:00
2025-05-17T21:16:00+03:00
2025-05-17T21:16:00+03:00
экономика
россия
мурманск
владимир путин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос создания совместных организаций с иностранным участием для перевозки грузов по Трансарктическому коридору. Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:.. представить предложения по формированию условий для развития отечественных операторов, обеспечивающих перевозку грузов по Трансарктическому транспортному коридору, рассмотрев вопрос о создании совместных организаций с иностранными партнерами", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, мурманск, владимир путин
Экономика, Россия, Мурманск, Владимир Путин
Путин поручил создать СП для перевозки грузов по Трансарктическому коридору
В России создадут СП с иностранцами для перевозок по Трансарктическому коридору