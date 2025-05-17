https://ria.ru/20250517/putin-2017619953.html

Путин поручил создать СП для перевозки грузов по Трансарктическому коридору

Путин поручил создать СП для перевозки грузов по Трансарктическому коридору - РИА Новости, 17.05.2025

Путин поручил создать СП для перевозки грузов по Трансарктическому коридору

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос создания совместных организаций с иностранным участием для перевозки грузов по Трансарктическому... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T21:16:00+03:00

2025-05-17T21:16:00+03:00

2025-05-17T21:16:00+03:00

экономика

россия

мурманск

владимир путин

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос создания совместных организаций с иностранным участием для перевозки грузов по Трансарктическому коридору. Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:.. представить предложения по формированию условий для развития отечественных операторов, обеспечивающих перевозку грузов по Трансарктическому транспортному коридору, рассмотрев вопрос о создании совместных организаций с иностранными партнерами", - говорится в сообщении.

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россия

мурманск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, мурманск, владимир путин