https://ria.ru/20250517/putin-2017607875.html

Путин дал поручения по развитию лесной промышленности

Путин дал поручения по развитию лесной промышленности - РИА Новости, 17.05.2025

Путин дал поручения по развитию лесной промышленности

Президент РФ Владимир Путин дал кабмину ряд поручений, касающихся развития лесной промышленности в России, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T19:44:00+03:00

2025-05-17T19:44:00+03:00

2025-05-17T19:44:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал кабмину ряд поручений, касающихся развития лесной промышленности в России, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... представить предложения... о повышении эффективности действующих механизмов поддержки инвестиционных проектов в лесной промышленности, включая корректировку минимальных объемов капитальных вложений, необходимых для реализации приоритетных инвестиционных проектов по производству деревянных домокомплектов, а также введение ограничений на подачу заявок на участие в новых проектах для организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты, в случае неосвоения расчетной лесосеки на ранее предоставленных им лесных участках", - говорится в документе. Также кабмину поручено подумать о целесообразности поддержки инвестиционных проектов в лесной промышленности, реализуемых в малолесных регионах и регионах с высокой долей защитных лесов. Кроме этого, правительству поручено представить предложения о внесении в законодательство РФ изменений, предусматривающих уточнение оснований и возможности досудебного расторжения договора аренды лесного участка, предоставленного в целях заготовки древесины, в том числе определив показатели нарушения освоения расчетной лесосеки, превышение которых влечет за собой такое расторжение, об упрощении использования грунтов, инертных материалов, общераспространенных полезных ископаемых лесопользователями, осуществляющими реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, в целях создания и содержания лесных дорог, и о внесении в правила ведения государственного лесного реестра изменений, направленных на оптимизацию требований, в том числе в части, касающейся внесения сведений о границах лесосек, видовом (породном) составе древесины, объеме заготовки лесных ресурсов. Также кабмин должен представить предложения о целесообразности введения временного моратория на привлечение организаций лесного комплекса к административной ответственности за невнесение или несвоевременное внесение сведений в федеральную государственную информационную систему лесного комплекса в случае проведения работ по ее адаптации и доработке и о целесообразности повышения оборотоспособности права аренды лесных участков добросовестными лесопользователями, в том числе посредством предоставления арендаторам возможности их использования в качестве обеспечения (с учетом разработки механизмов оценки стоимости такого права). Кроме этого, кабмину поручено подумать о мерах поддержки производства оборудования и техники для организаций лесного комплекса, определив основные направления развития такого производства, учитывая потребности организаций, сроки разработки и начала производства продукции, целевые показатели объема производства и уровня локализации продукции (по годам), объемы и источники финансирования, об оптимизации процедуры получения документов, необходимых для соблюдения требований Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, при экспорте древесины, в том числе с использованием сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе лесного комплекса, и о целесообразности внесения в нормативные правовые акты изменений, направленных на установление возможности заготовки лесопользователями древесины в текущем году за текущий и три предыдущих года, в том числе в целом по лесничеству, в случае недостаточного освоения ими расчетной лесосеки в предыдущие годы. Срок исполнения данных поручений - 1 июля.

https://ria.ru/20250414/drevesina-2011210429.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин