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Путин поручил проработать запрет на неразлагаемую посуду в районе Байкала
Путин поручил проработать запрет на неразлагаемую посуду в районе Байкала - РИА Новости, 17.05.2025
Путин поручил проработать запрет на неразлагаемую посуду в районе Байкала
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о поэтапном запрете использования неразлагаемой посуды и упаковки в районе Байкала,... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T19:42:00+03:00
2025-05-17T19:42:00+03:00
2025-05-17T19:42:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о поэтапном запрете использования неразлагаемой посуды и упаковки в районе Байкала, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства России, прошедшего 14 апреля. Он опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... представить предложения... о поэтапном введении в границах Байкальской природной территории запрета на оборот посуды и упаковки из не подлежащих компостированию материалов, в том числе предусмотрев необходимость нанесения на такие посуду и упаковку маркировки для потребителей, предупреждающей о причинении вреда озеру Байкал", - говорится в документе. Согласно перечню поручений, срок исполнения поручения - 1 июля, ответственный - премьер РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250423/baykal-2013056735.html
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россия, байкал, владимир путин, михаил мишустин, политика
Россия, Байкал, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Политика
Путин поручил проработать запрет на неразлагаемую посуду в районе Байкала
Путин поручил проработать вопрос о запрете неразлагаемой посуды в районе Байкала