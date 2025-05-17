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Путин поручил ускорить актуализацию Стратегии развития лесного комплекса - РИА Новости, 17.05.2025
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18:08 17.05.2025 (обновлено: 18:28 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/putin-2017593395.html
Путин поручил ускорить актуализацию Стратегии развития лесного комплекса
Путин поручил ускорить актуализацию Стратегии развития лесного комплекса - РИА Новости, 17.05.2025
Путин поручил ускорить актуализацию Стратегии развития лесного комплекса
Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить актуализацию Стратегии развития лесного комплекса России, предусмотрев ее продление до 2035 года. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T18:08:00+03:00
2025-05-17T18:28:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
правительство рф
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить актуализацию Стратегии развития лесного комплекса России, предусмотрев ее продление до 2035 года.Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства России, прошедшего 14 апреля, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений ускорить актуализацию Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации, предусмотрев продление срока ее реализации до 2035 года и включение в нее мероприятий и соответствующих целевых показателей по следующим направлениям: стимулирование внутреннего спроса на продукцию лесной промышленности, в том числе продукцию с высокой добавленной стоимостью", - говорится в сообщении на сайте.Среди других направлений, представленных в перечне поручений, - развитие экспорта продукции лесной промышленности и определение перспективных направлений такого экспорта, технологическое развитие лесного комплекса (с определением основных направлений такого развития, включая разработку и внедрение новых технологий и материалов), обеспечение организаций лесного комплекса критически важным оборудованием и техникой преимущественно отечественного производства, расширение использования низкосортной древесины, отходов лесной промышленности и пеллет, формирование региональных моделей функционирования лесного комплекса, в том числе с учетом необходимости строительства или расширения производственных мощностей целлюлозно-бумажных комбинатов.
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россия, владимир путин, экономика, правительство рф
Россия, Владимир Путин, Экономика, Правительство РФ
Путин поручил ускорить актуализацию Стратегии развития лесного комплекса

Путин поручил ускорить актуализацию Стратегии развития лесного комплекса России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить актуализацию Стратегии развития лесного комплекса России, предусмотрев ее продление до 2035 года.
Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства России, прошедшего 14 апреля, опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений ускорить актуализацию Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации, предусмотрев продление срока ее реализации до 2035 года и включение в нее мероприятий и соответствующих целевых показателей по следующим направлениям: стимулирование внутреннего спроса на продукцию лесной промышленности, в том числе продукцию с высокой добавленной стоимостью", - говорится в сообщении на сайте.
Среди других направлений, представленных в перечне поручений, - развитие экспорта продукции лесной промышленности и определение перспективных направлений такого экспорта, технологическое развитие лесного комплекса (с определением основных направлений такого развития, включая разработку и внедрение новых технологий и материалов), обеспечение организаций лесного комплекса критически важным оборудованием и техникой преимущественно отечественного производства, расширение использования низкосортной древесины, отходов лесной промышленности и пеллет, формирование региональных моделей функционирования лесного комплекса, в том числе с учетом необходимости строительства или расширения производственных мощностей целлюлозно-бумажных комбинатов.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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