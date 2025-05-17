https://ria.ru/20250517/putin-2017593395.html

Путин поручил ускорить актуализацию Стратегии развития лесного комплекса

Путин поручил ускорить актуализацию Стратегии развития лесного комплекса - РИА Новости, 17.05.2025

Путин поручил ускорить актуализацию Стратегии развития лесного комплекса

Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить актуализацию Стратегии развития лесного комплекса России, предусмотрев ее продление до 2035 года. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T18:08:00+03:00

2025-05-17T18:08:00+03:00

2025-05-17T18:28:00+03:00

россия

владимир путин

экономика

правительство рф

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить актуализацию Стратегии развития лесного комплекса России, предусмотрев ее продление до 2035 года.Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства России, прошедшего 14 апреля, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений ускорить актуализацию Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации, предусмотрев продление срока ее реализации до 2035 года и включение в нее мероприятий и соответствующих целевых показателей по следующим направлениям: стимулирование внутреннего спроса на продукцию лесной промышленности, в том числе продукцию с высокой добавленной стоимостью", - говорится в сообщении на сайте.Среди других направлений, представленных в перечне поручений, - развитие экспорта продукции лесной промышленности и определение перспективных направлений такого экспорта, технологическое развитие лесного комплекса (с определением основных направлений такого развития, включая разработку и внедрение новых технологий и материалов), обеспечение организаций лесного комплекса критически важным оборудованием и техникой преимущественно отечественного производства, расширение использования низкосортной древесины, отходов лесной промышленности и пеллет, формирование региональных моделей функционирования лесного комплекса, в том числе с учетом необходимости строительства или расширения производственных мощностей целлюлозно-бумажных комбинатов.

https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, экономика, правительство рф