https://ria.ru/20250517/putin-2017585030.html

В нацпроекты включат развитие населенных пунктов в Арктике

В нацпроекты включат развитие населенных пунктов в Арктике - РИА Новости, 17.05.2025

В нацпроекты включат развитие населенных пунктов в Арктике

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину при подготовке проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027-28 годов предусмотреть в реализуемых национальных... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T17:23:00+03:00

2025-05-17T17:23:00+03:00

2025-05-17T18:01:00+03:00

арктика

владимир путин

мурманск

россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину при подготовке проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027-28 годов предусмотреть в реализуемых национальных проектах разделы, включающие мероприятия по развитию российской Арктической зоны.Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации при подготовке проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов: предусмотреть в реализуемых в настоящее время национальных проектах разделы, включающие в себя мероприятия по развитию Арктической зоны Российской Федерации", - говорится в поручениях.

https://ria.ru/20250517/putin-2017588291.html

арктика

мурманск

россия

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арктика, владимир путин, мурманск, россия