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В нацпроекты включат развитие населенных пунктов в Арктике - РИА Новости, 17.05.2025
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17:23 17.05.2025 (обновлено: 18:01 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/putin-2017585030.html
В нацпроекты включат развитие населенных пунктов в Арктике
В нацпроекты включат развитие населенных пунктов в Арктике - РИА Новости, 17.05.2025
В нацпроекты включат развитие населенных пунктов в Арктике
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину при подготовке проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027-28 годов предусмотреть в реализуемых национальных... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T17:23:00+03:00
2025-05-17T18:01:00+03:00
арктика
владимир путин
мурманск
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину при подготовке проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027-28 годов предусмотреть в реализуемых национальных проектах разделы, включающие мероприятия по развитию российской Арктической зоны.Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации при подготовке проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов: предусмотреть в реализуемых в настоящее время национальных проектах разделы, включающие в себя мероприятия по развитию Арктической зоны Российской Федерации", - говорится в поручениях.
https://ria.ru/20250517/putin-2017588291.html
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арктика, владимир путин, мурманск, россия
Арктика, Владимир Путин, Мурманск, Россия
В нацпроекты включат развитие населенных пунктов в Арктике

Путин: в нацпроекты включат развитие населенных пунктов в Арктике до 1 июля

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину при подготовке проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027-28 годов предусмотреть в реализуемых национальных проектах разделы, включающие мероприятия по развитию российской Арктической зоны.
Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации при подготовке проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов: предусмотреть в реализуемых в настоящее время национальных проектах разделы, включающие в себя мероприятия по развитию Арктической зоны Российской Федерации", - говорится в поручениях.
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