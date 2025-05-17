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В нацпроекты включат развитие населенных пунктов в Арктике
В нацпроекты включат развитие населенных пунктов в Арктике - РИА Новости, 17.05.2025
В нацпроекты включат развитие населенных пунктов в Арктике
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину при подготовке проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027-28 годов предусмотреть в реализуемых национальных... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T17:23:00+03:00
2025-05-17T17:23:00+03:00
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арктика
владимир путин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину при подготовке проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027-28 годов предусмотреть в реализуемых национальных проектах разделы, включающие мероприятия по развитию российской Арктической зоны.Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации при подготовке проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов: предусмотреть в реализуемых в настоящее время национальных проектах разделы, включающие в себя мероприятия по развитию Арктической зоны Российской Федерации", - говорится в поручениях.
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арктика, владимир путин, мурманск, россия
Арктика, Владимир Путин, Мурманск, Россия
В нацпроекты включат развитие населенных пунктов в Арктике
Путин: в нацпроекты включат развитие населенных пунктов в Арктике до 1 июля