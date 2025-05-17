https://ria.ru/20250517/putin-2017551253.html
Путин изменил порядок социальных выплат переселенцам с Байконура
Путин изменил порядок социальных выплат переселенцам с Байконура - РИА Новости, 17.05.2025
Путин изменил порядок социальных выплат переселенцам с Байконура
Президент РФ Владимир Путин внес изменения в положение о предоставлении социальных выплат гражданам РФ, подлежащим переселению с территории комплекса... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T13:02:00+03:00
2025-05-17T13:02:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес изменения в положение о предоставлении социальных выплат гражданам РФ, подлежащим переселению с территории комплекса "Байконур", соответствующий указ был опубликован в субботу. Положение определяет порядок предоставления социальных выплат гражданам, подлежащим переселению с территории комплекса "Байконур", для приобретения жилых помещений на территории Российской Федерации. Документ был дополнен новыми пунктами. "В общий стаж работы и (или) службы гражданина Российской Федерации, предусмотренный подпунктами "а" и "б" пункта 3 настоящего Положения, не включаются периоды работы (службы) в органах и организациях до приобретения им гражданства Российской Федерации", - сообщается в указе. Кроме того, согласно изменениям, социальная выплата предоставляется гражданам Российской Федерации и членам их семей в порядке очередности, устанавливаемой исходя из даты принятия их на учет. "Установить, что гражданам Российской Федерации и членам их семей, имеющим гражданство Российской Федерации, которые до дня вступления силу настоящего Указа приняты на учет администрацией города Байконура в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Российской Федерации и подлежащих переселению с территории комплекса "Байконур", социальные выплаты для приобретения жилых помещений на территории Российской Федерации предоставляются в порядке, действовавшем до дня вступления в силу настоящего указа", - отмечается в документе.
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жилье, россия, байконур (город), владимир путин
Жилье, Россия, Байконур (город), Владимир Путин
Путин изменил порядок социальных выплат переселенцам с Байконура
Путин внес изменения в положение о соцвыплатах переселенцам с Байконура
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес изменения в положение о предоставлении социальных выплат гражданам РФ, подлежащим переселению с территории комплекса "Байконур", соответствующий указ был опубликован в субботу.
Положение определяет порядок предоставления социальных выплат гражданам, подлежащим переселению с территории комплекса "Байконур", для приобретения жилых помещений на территории Российской Федерации. Документ был дополнен новыми пунктами.
"В общий стаж работы и (или) службы гражданина Российской Федерации, предусмотренный подпунктами "а" и "б" пункта 3 настоящего Положения, не включаются периоды работы (службы) в органах и организациях до приобретения им гражданства Российской Федерации", - сообщается в указе.
Кроме того, согласно изменениям, социальная выплата предоставляется гражданам Российской Федерации и членам их семей в порядке очередности, устанавливаемой исходя из даты принятия их на учет.
"Установить, что гражданам Российской Федерации и членам их семей, имеющим гражданство Российской Федерации, которые до дня вступления силу настоящего Указа приняты на учет администрацией города Байконура
в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Российской Федерации и подлежащих переселению с территории комплекса "Байконур", социальные выплаты для приобретения жилых помещений на территории Российской Федерации предоставляются в порядке, действовавшем до дня вступления в силу настоящего указа", - отмечается в документе.