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Путин изменил порядок социальных выплат переселенцам с Байконура - РИА Новости, 17.05.2025
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13:02 17.05.2025 (обновлено: 17:44 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/putin-2017551253.html
Путин изменил порядок социальных выплат переселенцам с Байконура
Путин изменил порядок социальных выплат переселенцам с Байконура - РИА Новости, 17.05.2025
Путин изменил порядок социальных выплат переселенцам с Байконура
Президент РФ Владимир Путин внес изменения в положение о предоставлении социальных выплат гражданам РФ, подлежащим переселению с территории комплекса... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T13:02:00+03:00
2025-05-17T17:44:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес изменения в положение о предоставлении социальных выплат гражданам РФ, подлежащим переселению с территории комплекса "Байконур", соответствующий указ был опубликован в субботу. Положение определяет порядок предоставления социальных выплат гражданам, подлежащим переселению с территории комплекса "Байконур", для приобретения жилых помещений на территории Российской Федерации. Документ был дополнен новыми пунктами. "В общий стаж работы и (или) службы гражданина Российской Федерации, предусмотренный подпунктами "а" и "б" пункта 3 настоящего Положения, не включаются периоды работы (службы) в органах и организациях до приобретения им гражданства Российской Федерации", - сообщается в указе. Кроме того, согласно изменениям, социальная выплата предоставляется гражданам Российской Федерации и членам их семей в порядке очередности, устанавливаемой исходя из даты принятия их на учет. "Установить, что гражданам Российской Федерации и членам их семей, имеющим гражданство Российской Федерации, которые до дня вступления силу настоящего Указа приняты на учет администрацией города Байконура в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Российской Федерации и подлежащих переселению с территории комплекса "Байконур", социальные выплаты для приобретения жилых помещений на территории Российской Федерации предоставляются в порядке, действовавшем до дня вступления в силу настоящего указа", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20250507/nakopleniya-2015424876.html
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жилье, россия, байконур (город), владимир путин
Жилье, Россия, Байконур (город), Владимир Путин
Путин изменил порядок социальных выплат переселенцам с Байконура

Путин внес изменения в положение о соцвыплатах переселенцам с Байконура

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с высокодетальным спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №5 со стартовой площадки космодрома Байконур
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с высокодетальным спутником дистанционного зондирования Земли Ресурс-П №5 со стартовой площадки космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с высокодетальным спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №5 со стартовой площадки космодрома Байконур. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес изменения в положение о предоставлении социальных выплат гражданам РФ, подлежащим переселению с территории комплекса "Байконур", соответствующий указ был опубликован в субботу.
Положение определяет порядок предоставления социальных выплат гражданам, подлежащим переселению с территории комплекса "Байконур", для приобретения жилых помещений на территории Российской Федерации. Документ был дополнен новыми пунктами.
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"В общий стаж работы и (или) службы гражданина Российской Федерации, предусмотренный подпунктами "а" и "б" пункта 3 настоящего Положения, не включаются периоды работы (службы) в органах и организациях до приобретения им гражданства Российской Федерации", - сообщается в указе.
Кроме того, согласно изменениям, социальная выплата предоставляется гражданам Российской Федерации и членам их семей в порядке очередности, устанавливаемой исходя из даты принятия их на учет.
"Установить, что гражданам Российской Федерации и членам их семей, имеющим гражданство Российской Федерации, которые до дня вступления силу настоящего Указа приняты на учет администрацией города Байконура в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Российской Федерации и подлежащих переселению с территории комплекса "Байконур", социальные выплаты для приобретения жилых помещений на территории Российской Федерации предоставляются в порядке, действовавшем до дня вступления в силу настоящего указа", - отмечается в документе.
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