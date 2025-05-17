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Из загоревшейся на севере Москвы многоэтажки спасли 11 человек
Из загоревшейся на севере Москвы многоэтажки спасли 11 человек - РИА Новости, 17.05.2025
Из загоревшейся на севере Москвы многоэтажки спасли 11 человек
При пожаре в жилом доме на Ленинградском проспекте в Москве спасены 11 человек, возгорание ликвидировано, сведений о пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС столицы в РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T16:09:00+03:00
2025-05-17T16:09:00+03:00
2025-05-17T16:23:00+03:00
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. При пожаре в жилом доме на Ленинградском проспекте в Москве спасены 11 человек, возгорание ликвидировано, сведений о пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС столицы в Telegram-канале.Ранее ведомство сообщало о спасении шести человек, включая ребенка. Возгорание произошло на четвертом этаже многоэтажного дома на Ленинградском проспекте на севере Москвы."Одиннадцать человек спасли огнеборцы МЧС России в ходе тушения пожара на Ленинградском проспекте, один из них - ребенок. Пожар полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Из загоревшейся на севере Москвы многоэтажки спасли 11 человек
МЧС: 11 человек спасли из горящего на севере Москвы дома, пожар ликвидировали