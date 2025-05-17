https://ria.ru/20250517/pozhar-2017573005.html

На севере Москвы локализовали пожар в многоэтажном доме

На севере Москвы локализовали пожар в многоэтажном доме - РИА Новости, 17.05.2025

На севере Москвы локализовали пожар в многоэтажном доме

Возгорание на четвертом этаже многоэтажного дома на Ленинградском проспекте в Москве локализовано, сотрудники МЧС спасли четырех человек, сообщили в субботу в... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T15:55:00+03:00

2025-05-17T15:55:00+03:00

2025-05-17T16:03:00+03:00

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Возгорание на четвертом этаже многоэтажного дома на Ленинградском проспекте в Москве локализовано, сотрудники МЧС спасли четырех человек, сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МЧС.Ранее сообщалось, что возгорание произошло на четвертом этаже многоэтажного дома на Ленинградском проспекте на севере Москвы."Пожар локализован. В ходе тушения огнеборцы спасли четырех человек", - говорится в сообщении.Пожар ликвидируют 32 сотрудника и девять единиц техники.

https://ria.ru/20250516/avtomobil-2017369921.html

москва

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)