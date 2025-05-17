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На севере Москвы локализовали пожар в многоэтажном доме - РИА Новости, 17.05.2025
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15:55 17.05.2025 (обновлено: 16:03 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/pozhar-2017573005.html
На севере Москвы локализовали пожар в многоэтажном доме
На севере Москвы локализовали пожар в многоэтажном доме - РИА Новости, 17.05.2025
На севере Москвы локализовали пожар в многоэтажном доме
Возгорание на четвертом этаже многоэтажного дома на Ленинградском проспекте в Москве локализовано, сотрудники МЧС спасли четырех человек, сообщили в субботу в... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T15:55:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Возгорание на четвертом этаже многоэтажного дома на Ленинградском проспекте в Москве локализовано, сотрудники МЧС спасли четырех человек, сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МЧС.Ранее сообщалось, что возгорание произошло на четвертом этаже многоэтажного дома на Ленинградском проспекте на севере Москвы."Пожар локализован. В ходе тушения огнеборцы спасли четырех человек", - говорится в сообщении.Пожар ликвидируют 32 сотрудника и девять единиц техники.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На севере Москвы локализовали пожар в многоэтажном доме

Пожар в многоэтажном доме на Ленинградском проспекте в Москве локализовали

© МЧС МосквыСотрудники МЧС ликвидируют пожар на Ленинградском проспекте в Москве. Кадр видео
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на Ленинградском проспекте в Москве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© МЧС Москвы
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на Ленинградском проспекте в Москве. Кадр видео
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Возгорание на четвертом этаже многоэтажного дома на Ленинградском проспекте в Москве локализовано, сотрудники МЧС спасли четырех человек, сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МЧС.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло на четвертом этаже многоэтажного дома на Ленинградском проспекте на севере Москвы.
«
"Пожар локализован. В ходе тушения огнеборцы спасли четырех человек", - говорится в сообщении.
Пожар ликвидируют 32 сотрудника и девять единиц техники.
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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