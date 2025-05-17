https://ria.ru/20250517/pozhar-2017573005.html
На севере Москвы локализовали пожар в многоэтажном доме
На севере Москвы локализовали пожар в многоэтажном доме - РИА Новости, 17.05.2025
На севере Москвы локализовали пожар в многоэтажном доме
Возгорание на четвертом этаже многоэтажного дома на Ленинградском проспекте в Москве локализовано, сотрудники МЧС спасли четырех человек, сообщили в субботу в... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T15:55:00+03:00
2025-05-17T15:55:00+03:00
2025-05-17T16:03:00+03:00
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/11/2017573956_0:0:1264:712_1920x0_80_0_0_9dee8e8f7cf77c0515943bfc409b2c90.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Возгорание на четвертом этаже многоэтажного дома на Ленинградском проспекте в Москве локализовано, сотрудники МЧС спасли четырех человек, сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МЧС.Ранее сообщалось, что возгорание произошло на четвертом этаже многоэтажного дома на Ленинградском проспекте на севере Москвы."Пожар локализован. В ходе тушения огнеборцы спасли четырех человек", - говорится в сообщении.Пожар ликвидируют 32 сотрудника и девять единиц техники.
https://ria.ru/20250516/avtomobil-2017369921.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/11/2017573956_144:0:1096:714_1920x0_80_0_0_6932fa23480775b6fd5323aa8b2452f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На севере Москвы локализовали пожар в многоэтажном доме
Пожар в многоэтажном доме на Ленинградском проспекте в Москве локализовали