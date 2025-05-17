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Лесной пожар не угрожает курорту "Кука" в Забайкалье
Лесной пожар не угрожает курорту "Кука" в Забайкалье - РИА Новости, 17.05.2025
Лесной пожар не угрожает курорту "Кука" в Забайкалье
Лесной пожар не угрожает курорту "Кука" в Забайкальском крае, сообщает в своём Тelegram-канале минприроды региона. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T14:26:00+03:00
2025-05-17T14:26:00+03:00
2025-05-17T14:26:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая - РИА Новости. Лесной пожар не угрожает курорту "Кука" в Забайкальском крае, сообщает в своём Тelegram-канале минприроды региона. "Санаторию "Кука" лесной пожар не угрожает. В настоящий момент обрабатывается кромка пожара. Она уже не активна. Бульдозер продолжает прокладывать противопожарную минерализованную полосу, отсекая пожар в сторону гари - места, где ранее прошелся огонь... Наземную группировку с воздуха поддерживает самолет Бе-200", - говорится в сообщении.По словам начальника управления Госнадзора и охраны леса минприроды региона Зоригто Дагбаева, которые приводятся в сообщении, "ситуация находится под контролем". В тушении задействованы силы аэромобильной группировки Хабаровского края, личный состав КГСАУ Забайкаллесхоз Петровск-Забайкальского участка, Читинского пожарно- спасательного гарнизона и добровольцы. Ранее для защиты санатория лесопожарная группа при помощи землеройной машины проложила противопожарные минерализованные полосы, информирует краевое минприроды. По информации с официального сайта, курорт "Кука" основан в 1934 году, сочетает целебные свойства воды и свежий воздух соснового леса. По данным МЧС РФ на 16 мая, специалисты тушат в Забайкалье 35 лесных пожаров, угрожающих населенным пунктам. Всего с начала года в крае произошло более 460 лесных пожаров общей площадью 1,27 миллиона гектаров. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
https://ria.ru/20250517/zabajkale-2017540557.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, забайкальский край, хабаровский край, петровск-забайкальский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200, природные пожары в россии
Происшествия, Забайкальский край, Хабаровский край, Петровск-Забайкальский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Бе-200, Природные пожары в России
Лесной пожар не угрожает курорту "Кука" в Забайкалье
Минприроды Забайкалья: лесной пожар не угрожает санаторию "Кука" в Забайкалье