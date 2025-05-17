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Лесной пожар не угрожает курорту "Кука" в Забайкалье - РИА Новости, 17.05.2025
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14:26 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/pozhar-2017557136.html
Лесной пожар не угрожает курорту "Кука" в Забайкалье
Лесной пожар не угрожает курорту "Кука" в Забайкалье - РИА Новости, 17.05.2025
Лесной пожар не угрожает курорту "Кука" в Забайкалье
Лесной пожар не угрожает курорту "Кука" в Забайкальском крае, сообщает в своём Тelegram-канале минприроды региона. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T14:26:00+03:00
2025-05-17T14:26:00+03:00
происшествия
забайкальский край
хабаровский край
петровск-забайкальский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бе-200
природные пожары в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая - РИА Новости. Лесной пожар не угрожает курорту "Кука" в Забайкальском крае, сообщает в своём Тelegram-канале минприроды региона. &quot;Санаторию &quot;Кука&quot; лесной пожар не угрожает. В настоящий момент обрабатывается кромка пожара. Она уже не активна. Бульдозер продолжает прокладывать противопожарную минерализованную полосу, отсекая пожар в сторону гари - места, где ранее прошелся огонь... Наземную группировку с воздуха поддерживает самолет Бе-200&quot;, - говорится в сообщении.По словам начальника управления Госнадзора и охраны леса минприроды региона Зоригто Дагбаева, которые приводятся в сообщении, "ситуация находится под контролем". В тушении задействованы силы аэромобильной группировки Хабаровского края, личный состав КГСАУ Забайкаллесхоз Петровск-Забайкальского участка, Читинского пожарно- спасательного гарнизона и добровольцы. Ранее для защиты санатория лесопожарная группа при помощи землеройной машины проложила противопожарные минерализованные полосы, информирует краевое минприроды. По информации с официального сайта, курорт "Кука" основан в 1934 году, сочетает целебные свойства воды и свежий воздух соснового леса. По данным МЧС РФ на 16 мая, специалисты тушат в Забайкалье 35 лесных пожаров, угрожающих населенным пунктам. Всего с начала года в крае произошло более 460 лесных пожаров общей площадью 1,27 миллиона гектаров. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
https://ria.ru/20250517/zabajkale-2017540557.html
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забайкальский край
хабаровский край
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происшествия, забайкальский край, хабаровский край, петровск-забайкальский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200, природные пожары в россии
Происшествия, Забайкальский край, Хабаровский край, Петровск-Забайкальский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Бе-200, Природные пожары в России
Лесной пожар не угрожает курорту "Кука" в Забайкалье

Минприроды Забайкалья: лесной пожар не угрожает санаторию "Кука" в Забайкалье

© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
Тушение лесных пожаров. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая - РИА Новости. Лесной пожар не угрожает курорту "Кука" в Забайкальском крае, сообщает в своём Тelegram-канале минприроды региона.
«

"Санаторию "Кука" лесной пожар не угрожает. В настоящий момент обрабатывается кромка пожара. Она уже не активна. Бульдозер продолжает прокладывать противопожарную минерализованную полосу, отсекая пожар в сторону гари - места, где ранее прошелся огонь... Наземную группировку с воздуха поддерживает самолет Бе-200", - говорится в сообщении.

Тушение лесных пожаров в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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По словам начальника управления Госнадзора и охраны леса минприроды региона Зоригто Дагбаева, которые приводятся в сообщении, "ситуация находится под контролем".
В тушении задействованы силы аэромобильной группировки Хабаровского края, личный состав КГСАУ Забайкаллесхоз Петровск-Забайкальского участка, Читинского пожарно- спасательного гарнизона и добровольцы. Ранее для защиты санатория лесопожарная группа при помощи землеройной машины проложила противопожарные минерализованные полосы, информирует краевое минприроды.
По информации с официального сайта, курорт "Кука" основан в 1934 году, сочетает целебные свойства воды и свежий воздух соснового леса.
По данным МЧС РФ на 16 мая, специалисты тушат в Забайкалье 35 лесных пожаров, угрожающих населенным пунктам. Всего с начала года в крае произошло более 460 лесных пожаров общей площадью 1,27 миллиона гектаров.
Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
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ПроисшествияЗабайкальский крайХабаровский крайПетровск-ЗабайкальскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Бе-200Природные пожары в России
 
 
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