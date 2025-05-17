https://ria.ru/20250517/postradavshie-2017615649.html
Двое пострадавших в ДТП в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии
Двое пострадавших в ДТП в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 17.05.2025
Двое пострадавших в ДТП в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии
Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в пресс-службе минздрава Московской области. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T20:42:00+03:00
2025-05-17T20:42:00+03:00
2025-05-17T21:38:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/11/2017604361_0:206:1057:801_1920x0_80_0_0_541e330b8285a040b2966761461bb8e3.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в пресс-службе минздрава Московской области.В субботу подмосковная прокуратура сообщила, что около 15 часов на 36-м километре трассы М-5 "Урал" произошло столкновение грузовика с автомобилем "Киа Спортейдж". Оба водителя остановились, чтобы выставить аварийный знак. В этот момент в стоящие автомобили въехал рейсовый автобус. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили 14 человек: пассажиры и водитель автобуса, в том числе двое несовершеннолетних, уточнили в ведомстве."Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое. Остальные находятся в состоянии средней степени тяжести", - сказали агентству в пресс-службе.В минздраве добавили, что врачи продолжают оказывать пострадавшим необходимую медицинскую помощь.
https://ria.ru/20250517/dtp-2017612790.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/11/2017604361_0:54:1057:847_1920x0_80_0_0_6e45bf0ccea8ac2e3e712ab50a85518f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Двое пострадавших в ДТП в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии
Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в пресс-службе минздрава Московской области.
В субботу подмосковная прокуратура сообщила, что около 15 часов на 36-м километре трассы М-5 "Урал" произошло столкновение грузовика с автомобилем "Киа Спортейдж". Оба водителя остановились, чтобы выставить аварийный знак. В этот момент в стоящие автомобили въехал рейсовый автобус. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили 14 человек: пассажиры и водитель автобуса, в том числе двое несовершеннолетних, уточнили в ведомстве.
«
"Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое. Остальные находятся в состоянии средней степени тяжести", - сказали агентству в пресс-службе.
В минздраве добавили, что врачи продолжают оказывать пострадавшим необходимую медицинскую помощь.