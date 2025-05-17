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Двое пострадавших в ДТП в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 17.05.2025
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20:42 17.05.2025 (обновлено: 21:38 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/postradavshie-2017615649.html
Двое пострадавших в ДТП в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии
Двое пострадавших в ДТП в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 17.05.2025
Двое пострадавших в ДТП в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии
Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в пресс-службе минздрава Московской области. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T20:42:00+03:00
2025-05-17T21:38:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в пресс-службе минздрава Московской области.В субботу подмосковная прокуратура сообщила, что около 15 часов на 36-м километре трассы М-5 "Урал" произошло столкновение грузовика с автомобилем "Киа Спортейдж". Оба водителя остановились, чтобы выставить аварийный знак. В этот момент в стоящие автомобили въехал рейсовый автобус. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили 14 человек: пассажиры и водитель автобуса, в том числе двое несовершеннолетних, уточнили в ведомстве."Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое. Остальные находятся в состоянии средней степени тяжести", - сказали агентству в пресс-службе.В минздраве добавили, что врачи продолжают оказывать пострадавшим необходимую медицинскую помощь.
https://ria.ru/20250517/dtp-2017612790.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Двое пострадавших в ДТП в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии

Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии

© Фото : ГУ МВД России по Московской областиНа месте ДТП в Сергиево-Посадском городском округе
На месте ДТП в Сергиево-Посадском городском округе - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Фото : ГУ МВД России по Московской области
На месте ДТП в Сергиево-Посадском городском округе
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в пресс-службе минздрава Московской области.
В субботу подмосковная прокуратура сообщила, что около 15 часов на 36-м километре трассы М-5 "Урал" произошло столкновение грузовика с автомобилем "Киа Спортейдж". Оба водителя остановились, чтобы выставить аварийный знак. В этот момент в стоящие автомобили въехал рейсовый автобус. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили 14 человек: пассажиры и водитель автобуса, в том числе двое несовершеннолетних, уточнили в ведомстве.
«
"Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое. Остальные находятся в состоянии средней степени тяжести", - сказали агентству в пресс-службе.
В минздраве добавили, что врачи продолжают оказывать пострадавшим необходимую медицинскую помощь.
На месте ДТП в Сергиево-Посадском городском округе - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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