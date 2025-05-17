https://ria.ru/20250517/postradavshie-2017615649.html

Двое пострадавших в ДТП в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии

Двое пострадавших в ДТП в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 17.05.2025

Двое пострадавших в ДТП в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии

Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в пресс-службе минздрава Московской области. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T20:42:00+03:00

2025-05-17T20:42:00+03:00

2025-05-17T21:38:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в пресс-службе минздрава Московской области.В субботу подмосковная прокуратура сообщила, что около 15 часов на 36-м километре трассы М-5 "Урал" произошло столкновение грузовика с автомобилем "Киа Спортейдж". Оба водителя остановились, чтобы выставить аварийный знак. В этот момент в стоящие автомобили въехал рейсовый автобус. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили 14 человек: пассажиры и водитель автобуса, в том числе двое несовершеннолетних, уточнили в ведомстве."Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое. Остальные находятся в состоянии средней степени тяжести", - сказали агентству в пресс-службе.В минздраве добавили, что врачи продолжают оказывать пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

https://ria.ru/20250517/dtp-2017612790.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье)