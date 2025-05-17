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Предприятия Москвы почти на 59% нарастили поставки ламп и светильников - РИА Новости, 17.05.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:13 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/postavki-2017496432.html
Предприятия Москвы почти на 59% нарастили поставки ламп и светильников
Предприятия Москвы почти на 59% нарастили поставки ламп и светильников - РИА Новости, 17.05.2025
Предприятия Москвы почти на 59% нарастили поставки ламп и светильников
За первые три месяца текущего года столичные предприятия отгрузили электрических ламп и светильного оборудования на 58,9% больше, чем за такой же период... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T09:13:00+03:00
2025-05-17T09:13:00+03:00
москва
анатолий гарбузов
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. За первые три месяца текущего года столичные предприятия отгрузили электрических ламп и светильного оборудования на 58,9% больше, чем за такой же период прошлого года, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Сегодня в отрасли электротехники работает более 130 предприятий. Благодаря поддержке города компании увеличивают производственные мощности, расширяют ассортимент и представляют новую качественную продукцию, которая применяется в различных сферах: промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других. Так, в первом квартале 2025-го компании отгрузили осветительного оборудования и электрических ламп на сумму свыше 5,3 миллиарда рублей, что на 58,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.Столичные предприятия на постоянной основе увеличивают выпуск продукции и расширяют ассортимент, обеспечивая рынок качественной продукцией. За первый квартал этого года в Москве выпустили свыше 273 тысяч светильников и осветительных устройств.Так, предприятие "Световые Технологии" представило расширенную линейку промышленных светильников, разработанных специально для работы в "горячих" цехах, где сложно использовать обычное оборудование.Как сообщил руководитель отдела товарных направлений отраслевого департамента по промышленному освещению Александр Самойлов, организация уделяет большое внимание расширению ассортимента высокотемпературных светильников."Так, недавно были разработаны изделия, которые обеспечивают надежную работу в экстремальных условиях. Эти светильники созданы специально для технологических зон в металлургической и целлюлозно-бумажной промышленности. Они выдерживают высокие температуры и обладают надежной защитой, обеспечивая стабильную работу в самых требовательных условиях", - подчеркнул Самойлов.Еще одна организация – VARTON – представила новое профессиональное решение для освещения закрытого грунта – серию светодиодных светильников, которые сочетают в себе энергоэффективность и качество света для интенсивного роста любых культур. Благодаря двум спектрам излучения: полным и преимущественно красным повышается урожайность в агропромышленном комплексе, оптимизируется фотосинтез и ускоряется развитие любых овощных и декоративных культур.
https://ria.ru/20250516/liksutov-2017472708.html
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москва, анатолий гарбузов
Москва, Анатолий Гарбузов, Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Предприятия Москвы почти на 59% нарастили поставки ламп и светильников

В Москве выросла отгрузка электрических ламп и светильников

© Фото : Пресс-служба ДИППТПК Вартон
ТПК Вартон - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
ТПК Вартон
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. За первые три месяца текущего года столичные предприятия отгрузили электрических ламп и светильного оборудования на 58,9% больше, чем за такой же период прошлого года, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Сегодня в отрасли электротехники работает более 130 предприятий. Благодаря поддержке города компании увеличивают производственные мощности, расширяют ассортимент и представляют новую качественную продукцию, которая применяется в различных сферах: промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других. Так, в первом квартале 2025-го компании отгрузили осветительного оборудования и электрических ламп на сумму свыше 5,3 миллиарда рублей, что на 58,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.
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Так, предприятие "Световые Технологии" представило расширенную линейку промышленных светильников, разработанных специально для работы в "горячих" цехах, где сложно использовать обычное оборудование.
Как сообщил руководитель отдела товарных направлений отраслевого департамента по промышленному освещению Александр Самойлов, организация уделяет большое внимание расширению ассортимента высокотемпературных светильников.
"Так, недавно были разработаны изделия, которые обеспечивают надежную работу в экстремальных условиях. Эти светильники созданы специально для технологических зон в металлургической и целлюлозно-бумажной промышленности. Они выдерживают высокие температуры и обладают надежной защитой, обеспечивая стабильную работу в самых требовательных условиях", - подчеркнул Самойлов.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
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