СМИ: большинство французов выступают за аренду тюремных мест за рубежом
Europe 1: более половины французов выступают за аренду тюремных мест за рубежом
Забор в тюрьме. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 мая - РИА Новости. Больше половины граждан Франции выступают за аренду тюремных мест за рубежом для отправки туда заключенных, чтобы разгрузить пенитенциарную систему страны, следует из результатов исследования, проведенного компанией CSA для радиостанции Europe 1, телеканала CNews и издания Journal du Dimanche.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон поддержал идею арендовать тюремные места в других странах в случае необходимости. До этого газета Figaro также сообщала, что Франция рассматривает возможность переместить часть иностранных заключенных из своих переполненных тюрем в тюрьмы в странах Восточной Европы.
"По данным опроса… 52% выступают за аренду тюремных мест за рубежом для борьбы с переполненностью тюрем в стране", - передает Europe 1.
Наибольшую поддержку (71%) такая идея встретила среди молодежи в возрасте 18-24 лет, а наименьшую (45%) - среди французов от 25 до 34 лет, сообщает радиостанция.
Исследование проводилось онлайн 15-16 мая среди 1 010 совершеннолетних граждан Франции. Данные о погрешности не приводятся.
Переполненность тюрем продолжает бить рекорды во Франции месяц за месяцем. Средняя заполненность тюрем по состоянию на 1 апреля составила 133%. При этом в ряде пенитенциарных учреждений эта цифра превышает 200%. Власти Франции ранее сообщали, что к 2027 году должно было быть построено около 15 000 дополнительных тюремных мест, но реализация этого плана была отложена.
Франция занимает третье место в списке стран с худшей ситуацией в тюремной системе после Кипра и Румынии. ЕСПЧ неоднократно осуждал республику за плохие условия в местах лишения свободы, в частности, за их перенаселенность. В июле 2023 года суд постановил, что были нарушены статьи Европейской конвенции по правам человека из-за переполненности тюрем и отсутствия целенаправленной работы по улучшению ситуации.