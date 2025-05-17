Турецкий политолог оценил итоги переговоров по Украине в Стамбуле
Турецкий политолог Сезер: переговоры в Стамбуле прошли не впустую
© Фото : МИД ТурцииПереговоры с участием делегаций России, Украины и Турции
© Фото : МИД Турции
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции
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СТАМБУЛ, 17 мая - РИА Новости. Стамбульские переговоры прошли не впустую, делегация Украины все же села за стол переговоров, несмотря на давление ФРГ, Великобритании и Франции, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер.
"Вне зависимости от результатов, важно то, что удалось организовать диалог впервые за несколько лет, несмотря на давление ФРГ, Великобритании и Франции на Украину. Сказывается давление президента США Дональда Трампа", - заявил Сезер. Эксперт считает, что "Зеленский готовился к очередному шоу", ставя предварительные условия для переговоров.
"Украинская делегация прибыла на день позже. Судя по всему, Эрдоган на встрече с Зеленским в четверг в Анкаре потребовал от него отправить делегацию", - отметил эксперт.
"Обмен пленными важен тем, что две стороны, хоть и с трудом, но сели за стол переговоров и достигли соглашения по определенному вопросу", - сказал собеседник агентства. По его словам, с дипломатической точки зрения, это демонстрация того, что переговоры прошли не впустую. "Что важно: Путин призвал к переговорам, и они состоялись", - подчеркнул Сезер.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.