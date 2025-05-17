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В Подмосковье три человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 17.05.2025
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16:36 17.05.2025
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В Подмосковье три человека пострадали в ДТП с автобусом
В Подмосковье три человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 17.05.2025
В Подмосковье три человека пострадали в ДТП с автобусом
Три пассажира автобуса пострадали при столкновении легковушки, грузовика и автобуса на 36-м километре автодороги М-5 "Урал" в Подмосковье, сообщается в... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T16:36:00+03:00
2025-05-17T16:36:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Три пассажира автобуса пострадали при столкновении легковушки, грузовика и автобуса на 36-м километре автодороги М-5 "Урал" в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. "Сегодня на 36-м километре автодороги М-5 "Урал" произошло попутное столкновение легкового автомобиля, грузовой автомашины и автобуса. В результате ДТП три пассажира автобуса получили телесные повреждения", - говорится в сообщении. В пресс-службе подмосковного главка МВД уточнили РИА Новости, что, предварительно, легковушка при перестроении столкнулась с грузовиком, в это время в них въехал автобус. Госавтоинспекция разбирается во всех обстоятельствах произошедшего.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье три человека пострадали в ДТП с автобусом

В Подмосковье автобус столкнулся с грузовиком, пострадали три человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Три пассажира автобуса пострадали при столкновении легковушки, грузовика и автобуса на 36-м километре автодороги М-5 "Урал" в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.
"Сегодня на 36-м километре автодороги М-5 "Урал" произошло попутное столкновение легкового автомобиля, грузовой автомашины и автобуса. В результате ДТП три пассажира автобуса получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подмосковного главка МВД уточнили РИА Новости, что, предварительно, легковушка при перестроении столкнулась с грузовиком, в это время в них въехал автобус.
Госавтоинспекция разбирается во всех обстоятельствах произошедшего.
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