https://ria.ru/20250517/petergof-2017631300.html

Праздник фонтанов в Петергофе посвятили возрождению "Самсона"

Праздник фонтанов в Петергофе посвятили возрождению "Самсона" - РИА Новости, 17.05.2025

Праздник фонтанов в Петергофе посвятили возрождению "Самсона"

Весенний праздник фонтанов в Петергофе посвятили возрождению фонтана "Самсон", сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T23:39:00+03:00

2025-05-17T23:39:00+03:00

2025-05-17T23:44:00+03:00

петергоф

санкт-петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Весенний праздник фонтанов в Петергофе посвятили возрождению фонтана "Самсон", сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. "Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал сегодня команду на пуск фонтанов Петергофа во время весеннего праздника фонтанов "Самсон. Возрождение", состоявшегося в Нижнем парке Государственного музея-заповедника "Петергоф", - говорится в сообщении.В этом году весенний праздник фонтанов посвящен скульптурной группе "Самсон, разрывающий пасть льва", а также ее возрождению после Великой Отечественной войны. "Сегодня один из самых любимых праздников наших горожан - весенний праздник фонтанов в Петергофе. Мы создали в Петербурге много фонтанов. Но здесь - самый главный наш праздник и самые главные фонтаны. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы посвятили этот день главному каскаду", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Легендарный фонтан "Самсон" был создан в честь Полтавской победы Петра Великого. Веками олицетворял силу русского оружия, победу над сильным врагом. В годы Великой Отечественной войны исторический фонтан "Самсон" был утрачен. "Главный фонтан Большого Петергофского каскада вернулся на свое место только благодаря безграничной любви ленинградцев к родному городу. Историки, художники, обычные граждане со всей страны присылали фотографии Самсона из семейных альбомов. С их помощью мастера и энтузиасты по крупицам собирали детали шедевра. Когда возрожденный Самсон в 1947 году возвращался из мастерских, ленинградцы встречали его, как героя и победителя", - говорится в сообщении. Торжественная церемония пуска фонтанов собрала в Нижнем парке ГМЗ "Петергоф" 26 тысяч гостей. Красочное шоу с использованием пиротехники и мультимедиа рассказало о создании, трагической судьбе и возрождении фонтана "Самсон". После 17 мая Большой Каскад Петергофа будет работать в обычном режиме с 10.00 до 19.45.

https://ria.ru/20240923/festival-1974199225.html

https://ria.ru/20250426/fontany-2013619587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

петергоф, санкт-петербург, александр беглов