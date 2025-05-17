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Японский политолог оценил итоги встречи России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 17.05.2025
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23:44 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/peregovory-2017631969.html
Японский политолог оценил итоги встречи России и Украины в Стамбуле
Японский политолог оценил итоги встречи России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 17.05.2025
Японский политолог оценил итоги встречи России и Украины в Стамбуле
Сам факт того, что, несмотря на большой разрыв в позициях России и Украины, прямые переговоры все-таки состоялись - это уже результат, выразил мнение в беседе с РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T23:44:00+03:00
2025-05-17T23:44:00+03:00
россия
украина
европа
владимир путин
владимир мединский
кит келлог
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ТОКИО, 17 мая - РИА Новости, Ксения Нака. Сам факт того, что, несмотря на большой разрыв в позициях России и Украины, прямые переговоры все-таки состоялись - это уже результат, выразил мнение в беседе с РИА Новости один из наиболее авторитетных специалистов по РФ, ее дипломатии и стратегии безопасности, старший научный сотрудник Фонда мира Сасакавы Тайсуке Абиру, который был собеседником российского президента Владимира Путина на последнем дискуссионном клубе "Валдай". "Разрыв между позициями Украины и Европы, с одной стороны, и России - с другой, по-прежнему очень большой. Разрыв и был изначально большим, но то, что при этом прямые переговоры были проведены - это уже сам по себе результат", - сказал эксперт агентству. Политолог отметил, что Украина и Европа выдвигали условия для начала прямых переговоров, заведомо неприемлемые для России. "Изначально Украина и Европа настаивали, чтобы прямые переговоры могли быть начаты только после того, как Россия примет 30-дневное перемирие. Украина и четыре европейских страны 10 мая сделали такое предложение. Более того, переговорили с президентом (США Дональдом - ред.) Трампом по телефону и выдвинули России условие, что если она до 12 мая не примет его, то Европа и Америка примут дополнительные санкции, то есть попытались заставить Россию принять перемирие. В ответ на это Путин предложил прямые переговоры 15 мая в Стамбуле", - подчеркнул ученый. Эксперт считает, что расчет был на то, что Россия не примет выдвинутое условие перемирия, и тогда можно будет с участием Америки принять дополнительные санкции против РФ и заставить ее пойти на перемирие. "Я думаю, что Европа и Украина с самого начала рассчитывали, что Путин не примет 30-дневное перемирие до 12 мая, и тогда можно будет создать тренд, вовлекая в это и Америку: принять дополнительные санкции против России. Стратегия Украины и Европы заключалась в том, чтобы оказав еще больше давления на Россию, можно было как можно скорее достичь перемирия. В ответ на это Путин предложил прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. На это Украина и Европа заявили, что так дело не пойдет: сначала перемирие, а переговоры уже потом. И эту позицию Европы и Украины поддержал спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, но так как Россия на это не пойдет, то тогда можно создать тренд: ввести дополнительные санкции против России", - сказал политолог. Тем не менее эти страны допустили просчет: поддержка Трампа идеи прямых переговоров привела к тому, что ситуация развернулась в сторону встречи делегаций двух стран. "Их просчет заключался в том, что они не рассчитывали, что Трамп вдруг заявит, что надо пойти на прямые переговоры. И в результате получилось, что ситуация развернулась не в сторону дополнительных санкций против России, как они рассчитывали, а привела к прямым переговорам. Я думаю, что Путин сделал такое предложение, так как хотел сохранить отношения с Америкой", - сказал ученый. Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, власти в Москве и Киеве договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская сторона покинула страну.
https://ria.ru/20250517/stambul-2017509229.html
https://ria.ru/20250512/peskov-2016453518.html
https://ria.ru/20250514/es-2016862814.html
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россия, украина, европа, владимир путин, владимир мединский, кит келлог
Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Владимир Мединский, Кит Келлог
Японский политолог оценил итоги встречи России и Украины в Стамбуле

Политолог Абиру: прямые переговоры РФ и Украины состоялись, это уже результат

© РИА Новости / Рамиль СитдиковРоссийская делегация принимает участие в российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны
Российская делегация принимает участие в российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ТОКИО, 17 мая - РИА Новости, Ксения Нака. Сам факт того, что, несмотря на большой разрыв в позициях России и Украины, прямые переговоры все-таки состоялись - это уже результат, выразил мнение в беседе с РИА Новости один из наиболее авторитетных специалистов по РФ, ее дипломатии и стратегии безопасности, старший научный сотрудник Фонда мира Сасакавы Тайсуке Абиру, который был собеседником российского президента Владимира Путина на последнем дискуссионном клубе "Валдай".
«
"Разрыв между позициями Украины и Европы, с одной стороны, и России - с другой, по-прежнему очень большой. Разрыв и был изначально большим, но то, что при этом прямые переговоры были проведены - это уже сам по себе результат", - сказал эксперт агентству.
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Политолог отметил, что Украина и Европа выдвигали условия для начала прямых переговоров, заведомо неприемлемые для России.
«
"Изначально Украина и Европа настаивали, чтобы прямые переговоры могли быть начаты только после того, как Россия примет 30-дневное перемирие. Украина и четыре европейских страны 10 мая сделали такое предложение. Более того, переговорили с президентом (США Дональдом - ред.) Трампом по телефону и выдвинули России условие, что если она до 12 мая не примет его, то Европа и Америка примут дополнительные санкции, то есть попытались заставить Россию принять перемирие. В ответ на это Путин предложил прямые переговоры 15 мая в Стамбуле", - подчеркнул ученый.
Эксперт считает, что расчет был на то, что Россия не примет выдвинутое условие перемирия, и тогда можно будет с участием Америки принять дополнительные санкции против РФ и заставить ее пойти на перемирие.
"Я думаю, что Европа и Украина с самого начала рассчитывали, что Путин не примет 30-дневное перемирие до 12 мая, и тогда можно будет создать тренд, вовлекая в это и Америку: принять дополнительные санкции против России. Стратегия Украины и Европы заключалась в том, чтобы оказав еще больше давления на Россию, можно было как можно скорее достичь перемирия. В ответ на это Путин предложил прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. На это Украина и Европа заявили, что так дело не пойдет: сначала перемирие, а переговоры уже потом. И эту позицию Европы и Украины поддержал спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, но так как Россия на это не пойдет, то тогда можно создать тренд: ввести дополнительные санкции против России", - сказал политолог.
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Тем не менее эти страны допустили просчет: поддержка Трампа идеи прямых переговоров привела к тому, что ситуация развернулась в сторону встречи делегаций двух стран.
«
"Их просчет заключался в том, что они не рассчитывали, что Трамп вдруг заявит, что надо пойти на прямые переговоры. И в результате получилось, что ситуация развернулась не в сторону дополнительных санкций против России, как они рассчитывали, а привела к прямым переговорам. Я думаю, что Путин сделал такое предложение, так как хотел сохранить отношения с Америкой", - сказал ученый.
Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, власти в Москве и Киеве договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская сторона покинула страну.
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